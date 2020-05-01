Из морщинистой старухи в молодую леди: кубанские станичники взялись за судьбу бедной соседки и готовы построить ей дом

Как бы хотелось 59-летней Антонине Малохиевой из станицы Роговской, что в Тимашевском районе, выловить в местной речке золотую рыбку, чтобы как в сказе Пушкина загадать вместо разваливающейся хаты хороший дом и достаток… Но! За свои годы успела только нажить себе на небольшую хатенку на самой окраине поселения, ни газа, ни воды – вот те жизнь. До пенсии пока еще не дожила, официально не работает – перебивается с хлеба на квас.

Антонина Малохиева живет на окраине станицы Роговской.Фото: Виталий КАРНАУХ

Но так было до недавнего времени. Теперь за ее положение взялась предприимчивая соседка, 45-летняя Елена Клименко. Женщина она добродушная, потому и старается вытянуть Антонину Григорьевну из темного омута прежних бедственных лет – как минимум объявила клич по всему району о сборе средств на погашение коммунальных долгов. И как максимум – всерьез задумалась о постройке нового жилья для своей одинокой соседки.

- Я всего полтора года здесь живу, - говорит Елена Клименко. – Видела пару раз Антонину возле ее двора, тесно не пересекались. Даже и не догадывалась о том, что она в таком непростом положении. Как-то она проезжала на велосипеде мимо нашего огорода, увидела, что мы с сыном возимся в земле. Крикнула, мол, хорошие помощники у меня, а вот ей помочь некому.

Антонина и Елена стали настоящими подружками.Фото: Виталий КАРНАУХ

Так и завязалась тесная дружба между Леной и Тоней. Случилось это, кстати, не так давно, всего пару недель назад. 59-летняя женщина рассказала, что живет одна, денег нет, потолки в старой саманной хатке держатся на честном слове да балках, едва сдерживающих тяжелую мокрую глину в период дождей.

- Вышла замуж, жила в Ростове, - рассказывает сама Антонина Малохиева, вспоминая самые светлые свои годы.

Муж – военный, сразу наказал жене сидеть дома да за хозяйством смотреть, а по поводу денег - чтобы вообще не беспокоилась.

- 3 года прожила и даже не знала, где ларек хлебный, - продолжает женщина. - Потом супруга забрали в Афганистан, в 1996 он умер от рака. Приехала сюда, к родне, в Роговскую. Мать жила в соседнем хуторе, а я по квартирам ходила. В поле схожу, что заработаю – на продукты, себя и мать содержала. Позже забрала ее к себе.

Потолки в 150-летнем доме держатся на честном слове.Фото: Виталий КАРНАУХ

Собрала дочка с мамой сбережения, какие были, и купила эту лачужку, где живет и по сей день уже который год подряд. Оформить домик на себя не успела, прошлая хозяйка оттягивала сроки, а потом умерла.

- Хате около 150 лет, она все валится и валится, у меня даже копейки нет, чтобы купить известки и ее побелить. Будет жарко, лягу спать, а она трещит, - говорит 59-летняя Антонина.

Из живности - два кота да уличный пес.Фото: Виталий КАРНАУХ

Водопровода в доме нет, хотя центральная труба пролегает в тридцати метрах. Но на врезку Антонина все никак не может накопить, а потому и ходит к добродушным соседям с пятилитровыми бутылями да железной тачкой – на ней обратно катит тяжеленный водный воз. Хоть и бывает, что выбьется Тоня из сил, но без воды никуда – источник жизни. Хранит драгоценные бутылки в чулане, запаса хватает на месяц, а потом все по новой.

На заборе Антонина сушит калоши.Фото: Виталий КАРНАУХ

- О ее судьбе я рассказала в соцсетях, - продолжает соседка Елена Клименко. – Сразу же откликнулись многие: станичники стали везти продукты, деньги, из Тимашевска приехали ребята и починили Тоне печь. Бог даст, живы будем, у меня муж не против построить ей дом. Главное - найти компанию единомышленников, волонтеров, накопить денежек и купить материал.

Печь Антонине починили парни из Тимашевска.Фото: Виталий КАРНАУХ

А еще женщину преобразили — подстригли, накрасили и нарядили в яркие платья. В подаренных платьях и сарафанах 59-летняя жительница станицы Роговской устроила показ мод. Улица сияла от ее счастья, а на лице была видна лишь улыбка, которая хоть и непривычна, но оказалась ей к лицу.

В подаренных станичниками платьях женщина прошла по улице.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Накрасила меня Лена, намазала, сама на себя не похожа стала, - удивляется, смеясь, Антонина. – В соцзащите сказали, что такими темпами не удержат меня, замуж отдадут.

Кстати, об этой женщине до того, как история стала известна многим, в станице никто не знал. А сейчас, помимо волонтеров и соседей, ей помогает социальная защита – начальник Елена Таранец и их юрист Галина Чистякова. Возможно, скоро они смогут добиться через суд права собственности Антонины на ее жилье. Кроме того, к лету на ее счет будут поступать единовременные выплаты – это матпомощь. А через полтора года, в шестьдесят один, она уже станет полноценной пенсионеркой; правда, без рабочего стажа. Есть еще надежда и на то, что ей, как вдове афганца, повысят выплату за покойного мужа.

Впервые за долгое время Тоне сделали макияж.Фото: Виталий КАРНАУХ

Сама же станичница не одинока – в соседних хуторах живут старшие сестры, одной за 70, другая на десяток лет старше. Достался Тоне от племянника и сенсорный телефон. В апреле женщина впервые за долгое время почувствовала себя настоящей, не брошенной, а наоборот нужной. Столько внимания ей не оказывали давно, а когда в последний раз мейк наводила – вообще не помнит. Теперь-то и вправду осталось с жильем разобраться, а там, может, и замуж кто позовет!

Печь топит дровами. Эта кучка - единственное, что есть у Антонины. Но без дров ее пообещали не оставлять.Фото: Виталий КАРНАУХ

Кстати, от любой помощи физической и финансовой она не откажется и сейчас. Антонине необходим небольшой насос, чтобы качать воду из колодца; все же легче, чем с «пятишками» к соседям ходить…

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

- Я как представитель власти обязан все делать по закону, - пояснил корреспонденту «КП»-Кубань» глава станицы Роговской Владимир Дикий. – С водой мы ей поможем, возможно, найдем спонсора, проведем во двор. Но только после того, как у жилья будет официальный хозяин, ведь мы ответственность тоже несем за свои действия. Конечно, хорошо, что ей помогает Елена, это только радует, что в такое сложное время люди объединяются. Подключился и наш депутат, хочет помочь Антонине через военкомат добиться увеличенных выплат как вдове афганца.