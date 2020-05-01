2020-05-01T18:51:14+03:00
Общество

Как праздновали Первомай на Кубани в прошлом веке: архивные фото

Мы собрали архивные фотографии с празднования Первомая в разных городах Кубани
Виталий КАРНАУХ
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Таким был праздник в Тимашевске. Фото: газета "Знамя труда".Таким был праздник в Тимашевске. Фото: газета "Знамя труда".

Традиция праздника не изменяется уже долгое время. Оно всегда было разным и сегодняшняя ситуация отчетливо дает это понять. Но всегда были ценны для Кубани ее кормильцы – жители, трудящиеся во благо не только родного края, но и всей страны, ведь недаром говорят, что наш регион – житница России.

Всегда в почете были люди труда, дела и слова – их на первомайских демонстрациях чествовали, награждали и благодарили. Будь то электрик или хлебороб, учитель или инженер, строитель или обычный водитель: каждая профессия важна; более того – многие взаимосвязаны друг с другом.

Так что праздник Первого мая всегда был объединяющим. И потому его можно считать общенациональным. В своем поздравлении губернатор нашего края Вениамин Кондратьев не зря сказал, что каждый житель-трудяга дорог и важен по-особому, поскольку едины мы – только вкупе, и возраст, работа, образование здесь не помеха. Каждый из нас дорог по-своему.

«Комсомолка» собрала для своих читателей архивные фотографии прошлых лет из разных городов Кубани.

Таким был праздник в Краснодаре.

Таким был праздник в Краснодаре.

Таким был праздник в Краснодаре.

Таким был праздник в Краснодаре.

Таким был праздник в Краснодаре.

Таким был праздник в Краснодаре.

Таким был праздник в Краснодаре.

Таким был праздник в Краснодаре.

Таким был праздник в Анапе.

Таким был праздник в Анапе.

Таким был праздник в Анапе.

Таким был праздник в Анапе.

Таким был праздник в Анапе.

Таким был праздник в Анапе.

Таким был праздник в Анапе.

Таким был праздник в Анапе.

Таким был праздник в Тимашевске.

Таким был праздник в Тимашевске.

Таким был праздник в Тимашевске.

Таким был праздник в Тимашевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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