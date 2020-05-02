Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 2 мая 2020: группы самоконтроля работают в усиленном режиме, действует масочный режим

«Комсомольская правда»-Кубань» предлагает вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 2 мая. На Кубани продолжает действовать карантин. Глава региона продлил запрещающие меры до 12 мая. Ранее введенные запреты – сохранены; пропускной режим действует тот же.

Напомним, все приезжающие в край граждане обязаны отправиться в обсерваторы на две недели. Также с 30 апреля на Кубани введен масочный режим – запрещено выходить в общественные места (магазины, аптеки, рынки и т.д.) без масок.

Общее число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае, по данным на 2 мая, составляет 1083 человека. В последние два дня положительные результаты тестов на COVID-19 показали у 132 человек (по 66 30 апреля и 1 мая).

По данным оперативного штаба, 277 пациентов выписаны с успешным выздоровлением (из них 33 ребенка), 20 пациентов умерли. На аппаратах ИВЛ содержатся 26 жителей региона, их состояние оценивается как тяжелое.

В Краснодаре зараженных коронавирусной инфекцией, по данным на 2 мая, 436 человек. Отметим, что в период майских праздников будет усилен контроль за выполнением карантинных мер. По-прежнему запрещается выходить из дома без особой необходимости, посещать парки, скверы, выезжать на природу. Зеленые зоны городов и станиц региона попали под особое внимание.

- В Краснодаре будут работать водные патрули. С 8 утра до 8 вечера на четырех катерах сотрудники муниципальной «Службы спасения» будут проверять обстановку вдоль берегов реки Кубань – мкр. Гидростроителей, парк «Солнечный остров», расстояние от мкр. Юбилейного до парка им. 30-летия Победы, а также район Яблоновского моста, - рассказали «Комсомолке» в мэрии.