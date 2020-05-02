Число заболевших коронавирусом в Сочи на 2 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 140 пациента

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 140 человек. За последние сутки зафиксировано 9 случаев опасной болезни.

- В числе зараженных 14-летний подросток в Сочи, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 66 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1543 человек. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, температура у всех в норме.

В течение всех майских праздников в Сочи будут перекрыты дороги к пикниковым зонам. Здесь несут дежурство мобильные отряды самоконтроля, обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.

- Карантинный режим никто не отменял. Прошу всех проявить сознательность, дисциплину и переждать это непростое время. До момента снятия ограничительных мероприятий на территории города все рекреационные зоны и места массового скопления граждан будут закрыты. Прежде всего, это необходимо для самих сочинцев и для сохранения их здоровья, - подчеркнул глава города Сочи Алексей Копайгородский.

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