2020-05-01T23:54:46+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 2 мая 2020: в городе подтверждено 9 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 2 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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С момента введения на курорте карантинного режима на жителей было составлено более 3 тысяч протоколов об административных нарушениях.С момента введения на курорте карантинного режима на жителей было составлено более 3 тысяч протоколов об административных нарушениях.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Из 66 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 9 человек. Среди них - 14-летний подросток, сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 140 пациентов.

С момента введения на курорте карантинного режима на жителей было составлено более 3 тысяч протоколов об административных нарушениях. Они игнорировали запрет выходить из квартир.

- Сотрудники полиции выявили в Сочи семь коммерческих объектов – гостиниц и кафе, которые продолжали предоставлять услуги клиентам во время карантина, нарушая запрет. Деятельность этих организаций приостановлена судом на срок до 90 суток, - рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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