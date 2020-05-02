Заразил родственников и пытался скрыться: в Новороссийске больной коронавирусом сбежал из дома

В Новороссийске уговорами и судебными исками пришлось принудительно госпитализировать двоих горожан с положительными результатами тестов на коронавирус. После того, как стало известно о наличии у них вируса, мужчинам сообщили, что их необходимо доставить в больницу по постановлению Роспотребнадзора, однако выполнять требования добровольно они отказались.

- У меня нет никаких симптомов, я здоров и никуда не поеду! – заявил один из них.

Мужчина не собирался не только в больницу, но и не был намерен соблюдать самоизоляцию. Он свободно покидал жилище и даже собирался скрыться.

- И это несмотря на то, что его родственники, находившиеся с ним в контакте, получив положительные результаты тестов на коронавирус, уже начали лечение, - сообщают в администрации Новороссийска.

В итоге специалисты Роспотребнадзора обратились в суд с исками о принудительной госпитализации мужчин с COVID-19.

- Решением суда исковые заявления были удовлетворены, их немедленное исполнение возложено на органы здравоохранения Новороссийска, поскольку замедление в исполнении могло нанести значительный ущерб здоровью и жизни неопределенного круга лиц, - добавили в администрации.

В итоге к мужчинам пришли домой не только медики, но и сотрудники администрации, полиции, спасатели, судебные приставы, которые вели с ними продолжительную беседу. В итоге их удалось уговорить и доставить в госпиталь городской инфекционной больницы.

В Роспотребнадзоре отмечают, что решение о госпитализации больных коронавирусом принимают специалисты и эти требования необходимо соблюдать. При этом действительно болезнь может протекать без каких-либо симптомов, однако зараженный в это время опасен для окружающих и должен быть изолирован.

По данным на 1 мая, в Новороссийске 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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У всех людей взяли анализ, по результатам которого положительный тест был у пятерых детей из двух семей. Позднее стало известно, что результаты положительных анализов на COVID-19 у родителей малолетних. Однако все заболевшие наотрез отказались от госпитализации. Более того, они перестали отвечать на звонки врачей и игнорировали правоохранителей (подробности)