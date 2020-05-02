2020-05-02T13:44:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Адыгее от коронавируса умер глава общественного совета по туризму и курортам

Мурату Бибову было 62 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мурату Бибову был 61 год Фото: arigi01.ruМурату Бибову был 61 год Фото: arigi01.ru
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В ночь на 1 мая в инфекционном госпитале Майкопа на 62-м году жизни скончался известный предприниматель и общественный деятель Адыгеи Мурат Бибов.

- Ушел из жизни директор, шеф и хозяин гостиницы «Руфабго», водопадов «Руфабго», Мурат Фитцевич Бибов. Он был глыбой, большим человеком, прекрасным супругом, отцом, дедом и другом. Мы скорбим этой утратой. Очень больно. Покойся с миром, дорогой наш Фитцевич. Мы всегда будем помнить о Вас. Вы оставили большой, положительный след на земле. Ваше дело будет продолжаться, - написали в аккаунте гостиницы «Руфабго» в инстаграм.

Мурат Бибов последние дни жизни лечился от тяжелой двусторонней пневмонии. По предварительным данным, его анализ на коронавирус был положительным.

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У Мурата Бибова предварительно диагностирован коронавирус
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- В больнице пациент лежал с тяжелой двусторонней пневмонией, сахарным диабетом, последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ. О точной причине смерти станет ясно после вскрытия, - сообщают в оперативном штабе Адыгеи.

С именем Мурата Бибова неразрывно связаны известные на всю страну праздники и фестивали, среди которых День черкесской груши и День халюжа. Он активно занимался благотворительной деятельностью и возглавлял Общественный совет при комитете Адыгеи по туризму и курортам.

По последним данным, в Адыгее на лечении от коронавируса находятся 156 человек, 62 выздоровели, скончались пять жителей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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