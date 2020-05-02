«Когда все закончится, поеду к семье»: Реаниматолог краснодарской больницы рассказал о работе в «красной зоне»

Врач реаниматолог-анестезиолог Краевой клинической больницы №2 Рамиль Дурсунов, который работает в отделении с больными коронавирусом, рассказал специфике оказания помощи в «красной зоне». Каждая смена длится по 12 часов с небольшим перерывом, медики в это время практически ничего не едят и не пьют, нося костюмы биологической защиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/776749" frameborder="0"></iframe> Реаниматолог ККБ2 готовится ко входу в "красную зону".

- После двенадцатичасовой смены - с небольшим перерывом - сильно устаешь, - говорит врач. - Причем, не сколько физически, а именно от постоянной гипоксии (нехватки воздуха). Да, мы ходим в специальных защитных костюмах, в капюшонах, на нас надеты две пары перчаток - а когда мы работаем в контакте с пациентами, то надеваем третью пару. Это все очень утяжеляет работу на фоне постоянной нехватки кислорода. Но мы справляемся. Медикаментов и расходников хватает, пациенты получают всю необходимую помощь - и это главное, - рассказал Рамиль Дурсунов.

Доктор Рамиль Дурсунов готовится ко входу в "красную зону" Фото: ККБ2

В его отделении все пациенты находятся в тяжелом состоянии, большинство из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У многих сопутствующие заболевания - диабет, инсульт, пневмония.

Врачи и сотрудники больницы на время пандемии не видят свои семьи, они живут на территории центра здоровья.

- Конечно, хочется домой. Я родных не видел уже больше месяца, сейчас общаемся только по телефону, - говорит Рамиль и делает все на своем посту для того, чтобы как можно скорее встретиться со своей семьей и обнять каждого родного человека.

Доктор Рамиль Дурсунов не виделся с родными несколько недель Фото: ККБ2

Помочь доктору может каждый житель Кубани. Для этого достаточно просто оставаться дома.