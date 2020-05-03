Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 3 мая 2020: поставлен суточный рекорд по количеству заболевших, индекс самоизоляции растет

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 3 мая. В Краснодарском крае продолжает действовать карантин, губернатор продлил действующие ограничения, в том числе и пропускной режим, до 12 мая.

Тем временем, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае растет. За последние сутки в регионе подтверждено 79 новых случаев коронавируса, из них 45 – в Краснодар и это рекордный прирост за сутки для краевого центра. На утро 3 мая диагноз подтвержден у 481 жителя Краснодара, а всего в крае выявлен 1162 заразившихся пациента.

2 мая мобильные отряды самоконтроля выписали 184 протокола за нарушение карантина.

Жители Краснодара во время майских праздников стали реже выходить из дома. Индекс самоизоляции 1 и 2 мая в краевом центре составил 3 балла, еще в четверг 30 апреля он составлял 2,1. Правда, в Москве в это же время 1 и 2 мая индекс самоизоляции – 3,5.

Всех прибывающих в Краснодар из других регионов и не имеющих возможности самоизолироваться на 14 дней продолжают отправлять в обсерваторы.