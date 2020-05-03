Число заболевших коронавирусом в Сочи на 3 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 146 пациента
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 146 человек.
- За последние сутки подтвердились 6 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.
Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 79 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1705 человек. Их состояние удовлетворительное.
На курорте продовольственные рынки и ярмарки выходного дня работают, соблюдая требования Роспотребнадзора. Здесь нанесена разметка для соблюдения дистанции, продавцы – в масках и перчатках, проводится уборка и дезинфекция.
- Не придерживаясь элементарных правил гигиены, покупатели ставят под угрозу работу продовольственного объекта, поскольку в случае выявления нарушений он может быть закрыт по решению суда на срок до 90 суток, – обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Сочи отелям не рекомендовали открывать раннее бронирование с 1 июня
Карантин может быть продлен в случае ухудшения эпидситуации
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»