Число заболевших коронавирусом в Сочи на 3 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 146 пациента

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 146 человек.

- За последние сутки подтвердились 6 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 79 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1705 человек. Их состояние удовлетворительное.

На курорте продовольственные рынки и ярмарки выходного дня работают, соблюдая требования Роспотребнадзора. Здесь нанесена разметка для соблюдения дистанции, продавцы – в масках и перчатках, проводится уборка и дезинфекция.

- Не придерживаясь элементарных правил гигиены, покупатели ставят под угрозу работу продовольственного объекта, поскольку в случае выявления нарушений он может быть закрыт по решению суда на срок до 90 суток, – обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи отелям не рекомендовали открывать раннее бронирование с 1 июня

Карантин может быть продлен в случае ухудшения эпидситуации

(подробности)