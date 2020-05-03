2020-05-02T23:35:08+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 3 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 146 пациента

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 3 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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На курорте открылись продовольственные рынки и ярмарки выходного дня. Фото пресс-службы мэрии СочиНа курорте открылись продовольственные рынки и ярмарки выходного дня. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 146 человек.

- За последние сутки подтвердились 6 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 79 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1705 человек. Их состояние удовлетворительное.

На курорте продовольственные рынки и ярмарки выходного дня работают, соблюдая требования Роспотребнадзора. Здесь нанесена разметка для соблюдения дистанции, продавцы – в масках и перчатках, проводится уборка и дезинфекция.

- Не придерживаясь элементарных правил гигиены, покупатели ставят под угрозу работу продовольственного объекта, поскольку в случае выявления нарушений он может быть закрыт по решению суда на срок до 90 суток, – обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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