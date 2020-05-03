2020-05-02T23:39:17+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 3 мая 2020: в городе подтверждено 6 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 3 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи из-за режима карантина туристов не ждут на майские праздники. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи из-за режима карантина туристов не ждут на майские праздники. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Из 79 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 6 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 146 пациентов.

В Сочи из-за режима карантина туристов не ждут на майские праздники. На постах Магри и Псоу, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту развёрнуты специальные пункты контроля.

- Все жители других регионов, прибывшие на курорт, направляются на обсервацию на две недели, - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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