Вещмешок погибшего на войне кубанца спустя почти 70 лет получили его дети

- Ваши соседи попросили к вам обратиться. Говорят, люди вы добрые. Прошу, сохраните его, - постучался в дверь к жительнице Череповца 37-летний солдат в белом овчинном полушубке Прокофий Кошман и протянул свой вещмешок.

- А сами откуда вы? – успела только спросить женщина.

- Из Кропоткина. На Кубани это, - крикнул в ответ солдат. - Когда кончится война, обязательно за ним вернусь!

Шел 1941 год и у войны были свои планы...

Пылился на антресолях 70 лет

Тогда через Череповец на Урал шли эшелоны с эвакуированными из блокадного Ленинграда. В небольшом городе в Вологодской области советские солдаты остановились буквально на пять минут. Пока бойцы переводили дух, 37-летний Прокофий Кошман из Кропоткина и побежал в сторону одного из домов, находящихся неподалеку от железнодорожной станции. Там и оставил свой вещмешок.

А в марте 1943-го Прокофия Кошмана не стало – он погиб в бою с фашистами недалеко от деревушки Мясной бор в Новгородской области. Тогда тысячи ребят сложили здесь свои головы, продираясь с боями из окружения, в которое попала вторая ударная армия. О той кровавой мясорубке теперь напоминают монументы, скорбно стоящие вдоль дороги Москва-Санкт-Петербург…

Почти 70 лет семья из Череповца хранила вещмешок незнакомого солдата на антресолях. О том, что бойца из Кропоткина нет в живых, она поняла после того, как закончилась война и за нехитрым скарбом никто не вернулся. Тогда семья и раскрыла мешок, надеясь по содержимому найти близких солдата, чтобы передать вещи. В нем лежали бумаги, старая ручка, фотографии, удостоверение бойца Прокофия Кошмана. Но среди вороха вещей не было никаких адресов, никаких зацепок. Тогда семья обратилась за помощью в школу и местный музей - вдруг удастся разыскать родственников, выйти на связь с детьми солдата. Но все попытки оказались безуспешны. Пока десять лет назад внучка Марии Тимофеевой (в 1941 году ее матери солдат Кошман и передал свой вещмешок) Ольга не засобиралась замуж.

Прокофия Кошмана не стало в 43-м – он погиб в бою с фашистами недалеко от деревушки Мясной бор в Новгородской области.

Она привела своего жениха Михаила Ерещенко знакомиться с родней. За столом собралась вся семья Ольги – родители и бабушка. Когда жених рассказал, что он сам из Кропоткина, а в Череповец приехал учиться, пожилая женщина и рассказала ему историю про солдатский вещмешок. Боец тот ведь тоже был из Кропоткина.

- Фамилия Кошман мне очень знакома, когда поеду на каникулы домой, найду эту семью, - пообещал жених. И слово сдержал. - Миша сам ко мне пришел, и поведал историю про вещмешок деда, - рассказывает внук Прокофия Кошмана Юрий. – Знаете, когда мой дед ушел на фронт, дома осталась его жена, получается, моя бабушка, и сын деда, мой отец Борис. Папке тогда было 11 лет. А второй сын деда, он старший, тоже ушел на войну, он погиб на фронте. Из нашей семьи остался только мой отец, но он не знал, где именно похоронен дед. Весточек от него никаких не было. Мы даже похоронку не получали. Дед проходил как без вести пропавший. А отец мой, Борис Прокофьевич, известный в Кропоткине машинист, много лет проработал в Кавказском локомотивном депо. Сейчас уже он на пенсии, ему 89 лет. О дедушке мы почти ничего не знали, не было его снимков. Известие о том, что люди сохранили его работы, фотографии, было шоком для нас.

Когда студент Михаил Ерещенко в очередной раз приехал в родной Кропоткин из Чебоксар, привез семье погибшего бойца и его вещмешок.

- Папа разбирал пожелтевшие бумаги и причитал над ними: «Наконец я тебя нашел, мой дорогой отец», – рассказывает Юрий Кошман.

Наряду с книгами и архивными документами его бумаги рассказали историю войны. Дети Прокофия Яковлевича узнали боевой путь родного солдата. Как выяснилось, еще до войны он работал корреспондентом. Он часто бывал в командировках, писал для газет «Сталинская правда», «Кочегар» довольно критические материалы на злобу дня. Нашли среди бумаг родные и его стихи.

Чтобы память осталась

Когда родня получила вещмешок солдата, выяснилось, что служил Прокофий Кошман стрелком 336-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 377-й стрелковой дивизии 59-й армии первого формирования, которая была образована в Сибирском военном округе. С января по апрель 1942-го ее войска участвовали в Любанской операции, сорвавшей планы фашистов по подготовке наступления на Ленинград.

Наряду с книгами и архивными документами его бумаги рассказали историю войны.

9 июня 1942-го армию переподчинили Волховскому фронту. До декабря 1943 года бойцы и офицеры обороняли плацдарм на реке Волхов, в районе деревни Мясной Бор.

- В этой местности поисковики ежегодно поднимают останки сотен бойцов, но наш дедушка пока не найден. Знаем точно, что в братской могиле его нет, - говорит внук бойца Юрий Кошман. - Но память о деде мы в семье бережно храним. Его вещмешок - ценная реликвия, которая лежит вместе со старыми снимками родных.

А 9 мая увидеть все, что было в том вещмешке, смогут и все жители Кропоткина. Потомки Прокофия Кошмана предоставили содержимое для выставки, которую откроют к 9 мая.

- В конце апреля в нашем музее появится небольшая экспозиция, приуроченная к 9 мая. На стенде в выставочном зале будут представлены все, что было в ценном вещмешке Прокофия Кошмана, - говорит директор Городского краеведческого музея Кропоткина Виктория Рудоман. - Уверена, что эта выставка будет достойна внимания.