2020-05-03T23:10:31+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 4 мая 2020: в городе не подтверждено новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 4 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи не подтвердились новые диагнозы коронавирусной инфекции.В Сочи не подтвердились новые диагнозы коронавирусной инфекции.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Из 82 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 не выявлен ни у одного человека. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция по -прежнему подтвержден у 146 пациентов.

Выздоровели и выписаны 372 пациента, из них 53 за последние сутки.

-20 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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