Число заболевших коронавирусом в Сочи на 4 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 по-прежнему подтвержден у 146 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 146 человек.

- За последние сутки в городе не подтвердились случаи опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 82 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1780 человек. Их состояние удовлетворительное.

Выздоровели и выписаны 372 пациента, из них 53 за последние сутки.

-20 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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