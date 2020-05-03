На Кубани четверо гостей устроили оргию с хозяйкой квартиры и сняли все на мобильник

Инцидент произошел в одной из станиц Красноармейского района Краснодарского края в конце апреля. 48-летнюю местную жительницу якобы принудили заняться оральным сексом четверо мужчин: 21-летний парень, братья 24 и 34 лет, а также 37-летний мужчина. Но женщина не решалась сообщить об этом в полицию, а сначала рассказала о случившемся родственнице одного из обидчиков.

- Я хочу покончить с собой, - плача, рассказала знакомой пострадавшая. – Они вчетвером пришли ко мне без приглашения. Завели в спальню, били, заставляли вступить в половую связь и принудили к оральному сексу. При этом все снимали на телефон и смеялись.

В полицию сообщила не сама пострадавшая, а знакомая, так как, по ее словам, сама жертва находится в глубокой депрессии.

- Я отговорила ее от самоубийства. В том, что произошло, нужно срочно разобраться, - нервничая, рассказала правоохранителям женщина.

Материалы переданы в СК, сейчас в ситуации разбираются следователи. По данным оперативников, показания заявительниц могут быть преувеличены. Показания заявительниц, допрошенных мужчин и результаты следственных действий разнятся.

- По факту действий сексуального характера проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.