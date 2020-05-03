2020-05-03T18:11:22+03:00
Происшествия

На Кубани четверо гостей устроили оргию с хозяйкой квартиры и сняли все на мобильник

Но следователи отмечают, что показания женщины могут быть преувеличены
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Показания заявительниц и допрошенных мужчин разнятсяПоказания заявительниц и допрошенных мужчин разнятся
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в одной из станиц Красноармейского района Краснодарского края в конце апреля. 48-летнюю местную жительницу якобы принудили заняться оральным сексом четверо мужчин: 21-летний парень, братья 24 и 34 лет, а также 37-летний мужчина. Но женщина не решалась сообщить об этом в полицию, а сначала рассказала о случившемся родственнице одного из обидчиков.

- Я хочу покончить с собой, - плача, рассказала знакомой пострадавшая. – Они вчетвером пришли ко мне без приглашения. Завели в спальню, били, заставляли вступить в половую связь и принудили к оральному сексу. При этом все снимали на телефон и смеялись.

В полицию сообщила не сама пострадавшая, а знакомая, так как, по ее словам, сама жертва находится в глубокой депрессии.

- Я отговорила ее от самоубийства. В том, что произошло, нужно срочно разобраться, - нервничая, рассказала правоохранителям женщина.

Материалы переданы в СК, сейчас в ситуации разбираются следователи. По данным оперативников, показания заявительниц могут быть преувеличены. Показания заявительниц, допрошенных мужчин и результаты следственных действий разнятся.

- По факту действий сексуального характера проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый детский сад в Кореновске планируют сдать до конца года
День Победы 2020 в Краснодарском крае: в регионе пройдет акция «Окна Победы»
В Сочи установили памятник защитнику Кавказа Адаму Турчинскому
В Адыгее скончался пациент с коронавирусом
На Кубани в Telegram появился бот для помощи предпринимателям
На Кубани в обсерваторы поместили 16 человек, прилетевших из Таиланда
На Кубани в День Победы пройдет музыкальный онлайн-марафон
В Краснодаре из аэропорта в обсерваторы отправили 43 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 мая 2020 года: в числе заболевших пятилетний ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 мая 2020 года увеличилось еще на 82 человека
Жительница Усть-Лабинского района из неприязни обвинила соседку в краже бензопилы
Житель Староминского района распространял марихуану
Жителей Кубани приглашают принять участие в акции с флагами ко Дню Победы
Пульс не прощупывался: В Новороссийске пенсионерка ожила на пути в морг
В Новороссийске из-за коронавируса на карантин закрыли урологическое отделение горбольницы
В Краснодаре 2 мая за нарушение карантина оштрафовали 184 человека
После отмены карантина волонтеры отреставрируют 120 памятников в горной части Краснодарского края
Индекс самоизоляции в Краснодаре на 2 мая 2020: люди стали реже выходить на улицу
В Сочи отелям не рекомендовали открывать раннее бронирование с 1 июня
В Новороссийске во время драки мужчине откусили нос
Жительницу Абинска оштрафовали за фейк о коронавирусе
В аэропорту Краснодара прокомментировали скопление пассажиров в зоне выдачи багажа
Жителям Сочи в муниципальных аптеках бесплатно раздают медицинские маски
На Кубани принудительно взяли анализ на коронавирус у мужчины, нахамившего медикам
«Коронавирусные» бригады скорой помощи в Краснодаре совершают по 50 выездов в сутки