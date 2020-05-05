Коронавирус в Сочи, последние новости на 5 мая 2020: в городе подтверждено 7 новых случаев опасной инфекции

Из 96 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 7 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция по -прежнему подтвержден у 153 пациентов.

Выздоровели и выписаны 409 пациентов, из них 37 за последние сутки.

-19 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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