Число заболевших коронавирусом в Сочи на 5 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 153 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 153 человек.

- За последние сутки в городе подтвердились 7 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 96 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1813 человек. Их состояние удовлетворительное.

Выздоровели и выписаны 409 пациентов, из них 37 за последние сутки.

-19 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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