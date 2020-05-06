2020-05-05T13:41:09+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 6 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 160 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 6 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В обсерваторе Сочи находятся 710 человекВ обсерваторе Сочи находятся 710 человекФото: Андрей АБРАМОВ
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 160 человек.

- За последние сутки в городе подтвердились 7 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 97 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторе Сочи находятся 710 человек. Их состояние удовлетворительное.

Выздоровели и выписаны 443 пациента, из них 34 за последние сутки.

-20 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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