День Победы 2020 в Краснодарском крае: основные мероприятия и акции к 9 мая на Кубани

День Победы в этом году вся страна, в том числе и ветераны, будут отмечать, не выходя из дома. В Краснодарском крае для создания атмосферы праздника запланированы тысячи дистанционных мероприятий. Жителей Кубани ждут виртуальные вахты памяти, киномарафоны, акции и многие другие. Мы собрали все мероприятия и акции, которые пройдут онлайн ко Дню Победы 2020 в Краснодарском крае.

На 10 часов утра запланировано обращение президента Российской Федерации Владимира Путина, его будут транслировать все каналы в прямом эфире.

Главный концерт для жителей региона в честь 75-летия Великой Победы покажут в прямом эфире на телеканале «Кубань24». Мероприятие пройдет в парке 30-летия Победы без зрителей. Для кубанцев выступят камерные творческие коллективы и солисты Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, творческое объединение «Премьера», Краснодарский драматический театр и краевой театр кукол.

Помимо этого, во дворах, где живут ветераны, мобильные группы из артистов до четырех человек артисты и волонтеры с соблюдением всех требований санитарной защиты проведут небольшие концерты.

Стоит отметить, что трансляции из города-героя и городов воинской славы будут вестись на сайтах государственных учреждений и в социальных сетях.

Краснодар

В 10:50 с балконов и по местным каналам можно посмотреть торжественный пролёт авиационной техники над кубанской столицей В 11:00 пройдет торжественное возложение цветов на мемориале «Вечный огонь» — трансляция в прямом эфире телеканала «Кубань 24»

В 19:00 запланирована Всероссийская минута молчания. Жители Краснодара могут выйти с портретами своих родственников и близких — участников войны на балконы своих домов. После чего все одновременно споют песню «День Победы».

Новороссийск

В 10:00 во дворах многоквартирных домов будет выставлена аудиоаппаратура и все желающие с балконов смогут спеть песни военных лет.

В 17:00 пройдет праздничный концерт с историческими хрониками и видеозарисовками о современном городе. Его покажет YouTube-канале муниципального телевидения.

Анапа

В 8:00 состоится премьера видеоклипа песни «С Днем Победы» в исполнении артистов городского театра.

С 9:00 по местному телевидению жители Анапы смогут увидеть лучшие концертные программы, посвященные празднованию Дня Победы, которые проходили в городе в разные годы. В рамках проекта «Герои Победы» запланирован показ видеосюжетов о Героях Советского Союза и кавалерах ордены Славы.

Туапсе

В 10:00 на центральной улице в Туапсе пройдет аудиоконцерт.

В течение дня в эфире муниципального телевидения выйдут архивные материалы – интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, а также фильмы о городе воинской славы.

АКЦИИ

На Кубани и в акциях к 9 мая также можно поучаствовать из дома. Вот подборка флешмобов в онлайн формате.

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

Чтобы принять участие в акции нужно заполнить форму заявки на сайте polkrf.ru. 9 мая видеоряд из снимков будут показывать на сайте «Бессмертного полка», в соцсетях, в эфире телеканалов и на онлайн-площадках.

Все желающие рассказать о подвиге своих ветеранов могут на собственных страницах в социальных сетях с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Музыкальный онлайн-марафон «День Победы»

Исполнителю или коллективу нужно оставить заявку и запись с песней «День Победы» на сайте музыкапобеды.рф. Также можно опубликовать видео в любой социальной сети с хештегами #МузыкаПобеды2020 и #МузыкаПобеды75. Организаторы планируют установить рекорд на самое большое количество вокальных и инструментальных исполнителей.

8 мая в 21:00 будет дан общенародный старт марафона в праздничной программе «Поле чудес» на Первом канале, также откроется официальный Youtube-Канал марафона, где в течение 24 часов будут показаны видео участников.

9 мая с 21:00 – 22:00 организаторы подведут итоги марафона. А в 22:00 на сайте музыкапобеды.рф торжественно объявят Рекорды России с указанием количества музыкантов и вокалистов, принявших участие в их установлении.

Всероссийская акция «Флаги России. 9 мая»

В знак единения нужно в преддверии Дня Победы повесить российский триколор на окно или балкон квартиры. Также флаги будут размещены на фасадах зданий в районах памятных мест и на улицах, которые носят имена героев и событий Великой Отечественной войны.

Всероссийская акция «Окна Победы»

Участникам акции нужно украсить окна своих домов рисунками с тематикой ко Дню Победы. А фотографии оформленных стекол со словами благодарности ветеранам опубликовать в социальных сетях под хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Акция «Георгиевская Лента онлайн».

В Instagram появились маски с изображением трехмерной модели Георгиевской ленты на груди. Чтобы принять участие в акции, нужно на фото с ленточкой отметить страницу @lenta.kubani.

Стоит отметить, что такой формат не исключает традиционной раздачи Георгиевских лент. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер предосторожности ленточки будут распространять в магазинах, аптеках, АЗС.

«Фонарики Победы»

9 мая в 21.50 в память о тех, кто не вернулся с войны, жители подсветят окна своих домов свечами или включат режим фонарика на своих сотовых телефонах. Эта акция поможет напомнить о тех, кто не вернулся с войны.