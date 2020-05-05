2020-05-05T15:26:49+03:00
Общество

От «Комсомолки» - подарок ко Дню Победы!

Все подписчики и покупатели получат георгиевскую ленточку
Виталий КАРНАУХ
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Все подписчики и покупатели получат георгиевскую ленточку.Все подписчики и покупатели получат георгиевскую ленточку.Фото: Ольга СУХОВА
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В честь Дня Победы «Комсомольская правда» приготовила подарок для своих читателей. В каждый предпобедный номер ежедневного (пятничного) выпуска будет вложена георгиевская ленточка.

Символ нерушимости, стойкости духа, единства нашего народа – его принято прикреплять к своим пиджакам и выходить на торжественные парады Победы. Этой традиции уже много лет, но в последние годы сплотившиеся россияне все чаще стали уделять георгиевским лентам внимание и придавать им большое значение. Во многих крупных и мелких городах страны, на различных площадках в День Победы и в преддверии к нему общественные организации и активисты проводят акции, в ходе которых раздают горожанам и селянам георгиевские ленты.

В условиях нынешней ситуации – пандемии – проведение подобных акций на Кубани невозможно. Карантинный запрет продлен до 12 мая, очный парад Победы – отменен. Именно поэтому «Комсомольская правда» организовала свою акцию – в поддержку всех жителей Кубани, патриотов, которые планировали принять участие в праздничных гуляниях 9 Мая.

Георгиевская ленточка будет прикреплена к каждому экземпляру ежедневного выпуска газеты 8 мая. Приобрести газету можно во всех отделениях Почты России, супермаркетах прессы «Пятница» города Краснодара. Подписчики «Комсомолки» также получат ленту в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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