«Европея»: на шаг впереди

Один из крупных девелоперов Краснодарского края отметил увеличение спроса на недвижимость в столице Кубани. Причем заявки поступают не только от жителей региона, но и от людей, живущих в Центральной России.

- В апреле мы зафиксировали 30% рост количества иногородних заявок на просмотр жилья. Для всплеска спроса есть несколько причин. Во-первых, люди рассматривают покупку жилья в качестве инвестирования средств: жители хотят сберечь свои накопления и пытаются оформить сделки. Во-вторых, некоторые компании в условиях принятия карантинных мер не успели быстро перестроиться на новый режим работы. Поэтому люди стали обращаться к тем девелоперам, которые смогли сохранить деятельность в том же темпе, - рассказывает коммерческий директор ГК «Европея» Наталья Попова.

Жилой район "Европея". Фото: ГК «Европея».

В условиях изменения рыночной конъюнктуры и спроса компания оперативно перестроилась на формат работы в удаленном режиме.

- Мы быстро отреагировали на изменения, которые произошли в мире и нашей стране. Сегодня с каждым клиентом, обратившимся за покупкой, работают по индивидуальной схеме, учитывая потребности, желания и возможности перемещения, - отмечает эксперт.

Например, компания организует просмотры по выбранным объектам в формате видео-экскурсии, которые проходят с менеджером в реальном времени. Предусмотрена процедура дистанционного бронирования квартиры, а также оформления ипотеки. Человеку потребуется всего лишь раз посетить банк для подписания кредитного договора. При этом компания предоставляет бесплатную поездку от дома до офиса и обратно, избавив покупателя от ненужных рисков.

- Ипотечными программами могут воспользоваться жители любых регионов. Стоит отметить, что сейчас действует низкая процентная ставка от 6,1%, - подчеркивает Наталья Попова. - Кроме того, сейчас компания подготовила для новых покупателей скидки до 300 тысяч рублей на приобретение квартир и таунхаусов. В целом компания предлагает и квартиры от смарт-студии до 3-комнатной в малоэтажных и многоэтажных домах, коттеджи, таунхаусы, дома, земельные участки под ИЖС и коммерцию.

ГК «Европея» не предполагает перенесения сроков ввода домов в эксплуатацию. Руководство компании всегда имеет антикризисный план на случай любых форс-мажоров.

- Сейчас ведется без остановки строительство объектов в жилых комплексах «Сограт», «Европа-Сити», «Португалия», «Германия», «Италия» и «Мой город». Фото- и видеоотчеты со всех строительных площадок можно посмотреть в соцсетях и на нашем сайте, - поясняет коммерческий директор.

Жилой район "Немецкая деревня". Фото: ГК «Европея».

Также Наталья Попова пояснила, что за прошлый год было сдано 17 домов, в мае 2020г. – сдаем еще 5 домов. И в этом году запускается три новых проекта. В целом за 13 лет работы обладателями недвижимости в «Европеи» стали более 50 тыс. семей

- Мы не станем пользоваться текущей ситуацией и переносить сроки строительства. Не в наших правилах лишать людей надежды на приобретение собственного «очага» в предполагаемое для них время. Мир меняется, но «Европея» остается крепостью для каждого из нас, это дома и квартиры для тысяч семей. Я уверена, что мы переживем это сложное время вместе, - говорит Наталья Попова. - Принцип ГК «Европея» - идти вперед, не изменяя выбранному пути, убеждениям и качеству работы.

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