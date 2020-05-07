Коронавирус в Сочи, последние новости на 7 мая 2020: в городе подтверждено 13 новых случаев опасной инфекции

Из 97 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 13 человек, в том числе у троих детей-7-ми месяцев, а также 6 и 11 лет. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 173 пациентов.

Выздоровели и выписаны 467 пациентов, из них 34 за последние сутки.

-17 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В обсерваторах региона находятся 1903 человека. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное

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