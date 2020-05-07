Число заболевших коронавирусом в Сочи на 7 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 173 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 173 человек.

- За последние сутки в городе подтвердились 13 случаев опасной болезни- в том числе у троих детей- 7-ми месяцев,6 и 11 лет , - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 97 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах края находятся 1903 человека. Их состояние удовлетворительное.

Выздоровели и выписаны 467 пациента, из них 34 за последние сутки.

-17 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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