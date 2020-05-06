2020-05-06T13:47:59+03:00
Общество

В Сочи полиция проверяет футболистку сборной Белоруссии, которая собирала людей на матч во время карантина

Она пригласила жителей на футбол в нарушение самоизоляции
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Анастасия Хаванская. Фото: https://m.vk.com/khavanskaya89Анастасия Хаванская. Фото: https://m.vk.com/khavanskaya89
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Жители сочинского посёлка Красная Поляна увидели в своём мессенджере в WhatsApp странное объявление. Футболистка сборной Белоруссии Анастасия Хаванская приглашала играть в футбол на площадке у вертодрома и, таким образом, нарушить карантин.

Анастасия Хаванская. Фото: https://m.vk.com/khavanskaya89

Анастасия Хаванская. Фото: https://m.vk.com/khavanskaya89

- Одна из местных жительниц подала заявление в полицию, в котором описала ситуацию. По данному факту проводится проверка, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Анастасия Хаванская. Фото: https://m.vk.com/khavanskaya89

Анастасия Хаванская. Фото: https://m.vk.com/khavanskaya89

Напомним, что Хаванская - белорусская футболистка, крайняя полузащитница. Она выступала за сборную страны. На странице футболистки в ВК указывается, что она работает инструктором по йоге в посёлке Красная Поляна.

Поселок Красная Поляна. Фото: КП

Поселок Красная Поляна. Фото: КП

- Жители не поддались на провокацию и не пошли играть в футбол, чтобы не нарушать самоизоляцию, - ответили на вопрос «КП»-Кубань» в администрации Краснополянского поселкового округа.

Как сообщалось ранее, Беларусь остается одной из двух стран в Европе, которая вместе с мерами по борьбе с нераспространением COVID-19 не ввела карантин. Чемпионат Беларуси по футболу был единственным в Европе, который не остановился из-за пандемии, а в конце апреля стартовал еще и женский турнир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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