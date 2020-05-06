2020-05-06T14:00:02+03:00
Общество

«Панцирь раздроблен, вся в крови»: сестры кубанского монастыря спасают диких черепах

Речные обитатели совершают миграции по дорогам, но их давят машины
Виталий КАРНАУХ
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Черепаху отвезли в клинику.Черепаху отвезли в клинику.
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Смертельный бой ведут черепахи станицы Роговской, что в Тимашевском районе, с любителями быстрой езды. Правда, в схватке этой выступают пассивно – оп в панцирь – и все. Только это мало кого из них спасает. Миф о том, что черепаший панцирь не сломится даже под весом железного танка, всего лишь миф. На деле же он едва выдерживает легковые автомобили. В этом уже который год убеждаются послушницы женского монастыря Марии Магдалины.

- Первый раз мы их увидели пять лет назад в хуторе Некрасова, это недалеко от Роговской, - говорит монахиня Савватия. - Они мигрировали. Мы помогали им, отправляли в воду, поскольку их сбивали машины. Но в этом году в хуторе очень мало живности, поскольку поджигали камыши, сгорело много животных и яиц.

А через саму же станицу, да и рядом с ней, большой поток машин, особенно в летние месяцы, объясняется трассой, ведущей к Крымскому мосту и азовскому побережью. Несколько дней назад сестра Савватия спасла шесть черепах, застрявших на дороге.

- У нас недавно устанавливали бордюры, это препятствие животные преодолеть не могут, останавливаются на асфальте и замирают, прячась в панцири. Помимо тех шестерых, которых я встретила, четверо были уже раздавлены, - продолжает сестра, отмечая, что у одной из живых был раздроблен панцирь и текла кровь, но сама она шевелилась. – Забрала ее в монастырь, оттуда повезли черепаху в райцентр к ветеринару. Расколотый панцирь залепили эпоксидной смолой, сделали ей укол и напоили антибиотиком.

Панцирь залепили эпоксидной смолой.

Панцирь залепили эпоксидной смолой.

Теперь «дама с домиком», по словам Савватии, должна оклематься. Ее поместили у реки и насыпали свежей травы.

К слову, монахини монастыря два года назад обращались в ДРСУ с просьбой установить знак «Осторожно, черепахи!». Но там ответили, что таких знаков не существует. Биолог из Тимашевска Юрий Ермишкин корреспонденту «КП»-Кубань» рассказал, что гибель черепах под колесами машин – дело не новое.

- Судя по фотографиям, это обычная болотная черепаха. Она живет на Кубани практически во всех водоемах, за исключением горных рек. Не любит быстрое течение и холодную воду. По способу питания абсолютно всеядна. Они переползают дороги, чтобы откладывать яйца. Для черепах небольшие миграции характерны: живет и нагуливается в одном месте, в другом - оставляет потомство. Автомобилисты их просто не замечают, а панцирь, ясное дело, не выдерживает, - говорит Юрий Ермишкин.

Монахини монастыря просят беречь черепах.

Да и в профильном министерстве природных ресурсов Краснодарского края «Комсомолке» рассказали, что эти черепахи в Красную книгу не занесены. Но это, отмечают специалисты, не говорит о том, что для природы болотная черепаха не важна. Наоборот, в минприроды просят водителей быть особо внимательными на этом участке дороги. Есть у нее, кстати, краснокнижный сородич с таким же названием, только из черноморской популяции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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