"Переболевших коронавирусом просим откликнуться!": в Адыгее медики призывают сдавать кровь на плазму

Медики в Адыгее призвали откликнуться всех, кто переболел коронавирусом. Их просят сдать кровь на плазму для тех, кто сейчас находится в тяжелом состоянии с этим диагнозом.

- Уважаемые жители Республики Адыгея! Республиканская станция переливания крови просит откликнуться людеи , переболевших коронавируснои инфекциеи в легкои форме и среднеи степени тяжести для заготовки антиковиднои плазмы, - гласит объявление на официальной странице минздрава в соцсети.

При этом желающие поделиться иммунитетом против коронавируса (плазмой с антителами) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно иметь медицинское заключения о перенесенной инфекции Covid-19. Необходимо также оповестить о своем намерении по телефону 8(8772) 55-71-69.

- Убедительно просим приходить на станцию переливания только после согласования по телефону, - настоятельно рекомендуется на странице минздрава.

Напомним, в Адыгее зафиксировано уже около ста пациентов, выписанных из стационара после коронавируса. Всего на лечении (с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом) находятся 146 человек, из них стационарное лечение получают 88 человек, амбулаторное - 58 человек. Семеро умерли.

В Адыгее, как и в Краснодарском крае, сделать анализ на антитела к коронавирусу самостоятельно пока невозможно.