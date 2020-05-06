2020-05-06T15:54:51+03:00
Общество

Полиция Кубани ищет родственников героев войны, чтобы вручить медали, найденные у нелегального торговца

«КП» публикует имена бойцов
Евгения СОРОКА
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Медали, звезды и ордена собраны из разных уголков России. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюМедали, звезды и ордена собраны из разных уголков России. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Накануне полиция Кубани вернула награду родным героя Великой Отечественной войны Федора Кривошеева. Орден Красной Звезды пропал из музея еще в 90-х годах, его разыскивали сотрудники уголовного розыска. На поиски ушло три десятилетия.

Федор Иванович на войну ушел, когда ему было 47 лет. Мужчина пополнил ряды военных юристов, но, как и все его сослуживцы, не испугался и встал рядом с защитниками Родины. Одна из ожесточенных битв, куда попал по распределению Федор Кривошеев, - под Сталинградом. Кто знает, что сталось бы со страной, если бы город не устоял, если бы фашисты взяли верх? А ведь летом 1942-го они уже готовы были праздновать свой успех. За один только день воздушной операции свыше тысячи немецких самолетов превратили в руины большую часть Сталинграда, на город обрушили невиданное количество авиабомб.

Правнучка бойца Наталья Белова и начальник управления уголовного розыска краевого главка, полковник полиции Александр Бондарев. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Правнучка бойца Наталья Белова и начальник управления уголовного розыска краевого главка, полковник полиции Александр Бондарев. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Только мужеством и невероятной любовью к Родине можно объяснить тот факт, что город не сдался под натиском превосходящих сил врага. Среди тысяч бойцов, кто отстоял Сталинград, был и Федор Кривошеев. За оборону этого города майору вручили Орден Красной Звезды.

В 1960-х годах дочь героя Мира Федоровна передала реликвию на хранение в один из музеев Краснодара, но вскоре она исчезли. О том, что почетный орден появился на черном рынке, стало известно лишь спустя 30 лет.

Стоит сказать, что торговля памятью идет бойко – предложения приобрести уникальную награду сейчас можно увидеть на десятках сайтов, в группах в социальных сетях. Откуда берется товар, продавцы не говорят, уверяя, что их поставщик надежный. Но на ордена и звезды, полученные бойцами во время кровопролитной войны, хороший спрос.

Сделки совершаются легко и быстро. За награды торговцы просят большие деньги. Так, боевые ордена Великой Отечественной войны стоят 8–10 тысяч рублей. Но цена может дойти и до 50–100 тысяч – именно столько хотят получить нелегалы за Орден Красной Звезды.

Именно у черного торговца правоохранители и нашли награду героя войны.

- Всего в частной коллекции злоумышленника нашли порядка 30 орденов и звезд, которые были собраны из разных уголков России, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - На то, чтобы выяснить, кому принадлежали ордена, нужно время.

Лишь после экспертизы правоохранители смогут передать родным найденные реликвии.

На данный момент удалось установить владельцев только двух наград. «КП» публикует их имена:

1. Егоров Константин Александрович, 1923 года рождения. Зарегистрирован он был по адресу поселок Синявино Кировского района Ленинградской области. Такие данные сохранились на 17 сентября 1946 год, когда боец вернулся с фронта. Он награжден Орденом Красной Звезды.

2. Прасалов Василий Евдокимович, 1912 года рождения. Он родился в Курской области, после демобилизации уехал жить на Украину. В 1946 году боец был зарегистрирован в селе Канкриновка Камышеватского района Запорожской области. В годы войны ему вручили Орден Великой Отечественной войны II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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