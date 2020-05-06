2020-05-06T16:02:09+03:00
Общество

Арки, звезды и «Журавли» : улицы Сочи оформляют к юбилею Победы

Праздничное убранство рассчитывают оставить в городе до конца года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Улицы Сочи украшают к 9 мая. Фото пресс-службы мэрииУлицы Сочи украшают к 9 мая. Фото пресс-службы мэрии
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Несмотря на продолжающие действовать карантинные ограничения по пребыванию людей на улицах, город стараются украсить к празднику.

Во всех четырех районах Сочи к юбилею Победы установлены памятные арки, фотозоны и архитектурные композиции.

Сочи украшают к 9 мая. Фото пресс-службы мэрии

Сочи украшают к 9 мая. Фото пресс-службы мэрии

На многих дорогах курорта появились светодиодные консоли с изображением военной символики – салюта и звёзд с лавровыми венками. На Курортном проспекте появились и весьма необычные праздничные композиции.

Одна из них – «Клин журавлей», напоминающая знаменитые изваяния мемориала в парке Победы в Саратове, размесщена у стелы Михаила Архангела.

Праздничное убранство останется в Сочи до конца года. Фото пресс-службы мэрии

Праздничное убранство останется в Сочи до конца года. Фото пресс-службы мэрии

К юбилейной дате украшены и муниципальные автобусы.

Оформлением улиц Сочи занималась одна из известных дизайнерских компаний из Санкт-Петербурга. Праздничные инсталляции останутся в городе и после Дня Победы.

К празнику украшают и городские автобусы . Фото пресс-службы мэрии Сочи

К празнику украшают и городские автобусы . Фото пресс-службы мэрии Сочи

- В это непростое для всей страны время мы постарались создать для жителей, и, в первую очередь, для ветеранов, максимально праздничную атмосферу. Учитывая, что дата юбилейная, декоративные конструкции будут украшать Сочи до конца года, - отметил директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Сергей Оганезов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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