Кубанские ученые изобрели нанонити для борьбы с коронавирусом

Из-за пандемии коронавируса медицинские маски в аптеках днем с огнем не сыщешь. Несмотря на то, что фармацевтам начали поставлять защитные повязки, уже через пару часов после открытия - на витринах шаром покати. Пополнить запасы такого актуального сейчас товара и позаботиться о максимальной защите от вируса этой весной решили кубанские ученые. Хотя светила науки своей разработкой занялись еще в 2016 году. А тут она пригодилась как нельзя кстати!

30-летний изобретатель Дмитрий Лопатин вместе с коллегами-учеными работал сразу над несколькими проектами. Один из них – по очистке воды. И идеями молодых новаторов заинтересовались в Индии, где дефицит питьевой воды. Для той, что в местных водоемах, требовалась тщательная очистка.

В итоге на свет появилось детище - специальная мембрана, которую изготовили из нанонитей. Они, в свою очередь, сделаны из химических элементов. Ученые все карты на стол не выкладывают, но все же приоткрывают секрет - вся таблица Менделеева не понадобилась - по сути это раствор полимеров, которые используются в быту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/777328" frameborder="0"></iframe> Процесс создания нанонитей Видео: instagram.com/dimitrylopatin.

- Изначально мы взяли за основу полимер из семейства тефлонов. Но это выходит очень дорого, потому перешли на более бюджетный вариант, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» автор идеи Дмитрий Лопатин. - Как-то для эксперимента мы брали сигаретный фильтр. Его растворяли и из него делали нановолокна. Эффективность их ничуть не хуже. А по стоимости такой вариант один из самых бюджетных.

Так выглядят нанонити при увеличении. Фото: Дмитрий ЛОПАТИН.

На создание таких нанонитей у ученых уходит пару минут. С виду может показаться, что это паутина или сахарная вата, из которой «плетется» тоненькая сетка.

- Тогда в 2016 году на новолокна мы собирались использовать как фильтр для воды, который бы очищал ее от вредных веществ и бактерий. Запатентовав разработку, применять ее в промышленных масштабах у нас все же не получилось, - продолжает Дмитрий Лопатин. - Когда же в марте 2020-го началось распространение коронавируса, мы решили протестировать нашу разработку и попробовать использовать мембрану для защитных масок.

С виду может показаться, что это паутина или сахарная вата. Фото: Дмитрий ЛОПАТИН.

Например, частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Серия тестов показала, что фильтр отлично справляется, а значит, может защитить человека от инфекции.

- Мы сделали одноразовые фильтры для респираторов. На его изготовление уходит около 5-7 минут. Себестоимость порядка 40-50 рублей, - рассказывает «КП» - Кубань» Дмитрий Лопатин. - Эти фильтры я пробовал на себе. Интересно было узнать, какое будет сопротивление вдоху. Но хочу вам сказать, если человек ранее использовал респираторы с обычными фильтрами, то разницы он никакой не заметит.

На фото слева стандартная ткань, используемая в медицинских масках, после фильтрации и материал, изготовленный из нанонитей. Фото: Дмитрий ЛОПАТИН.

Также сейчас изобретатели работают над масками. Причем их хотят сделать многоразовыми. Но там, по словам ученых, есть нюансы. Во-первых, подобный наноматерил в обычной машинке стирать нельзя, ученые используют автоклав (герметичный аппарат для различных операций, которые требуют нагрева под давлением выше атмосферного - Авт.). А все потому, что обработка должна происходить при температуре выше 100 градусов. Подобной отметки можно добиться разве что при кипячении, но здесь убить бактерии удастся лишь на 95%. Кроме того, для максимально защиты маска должна очень плотно прилегать к лицу, чтобы зазоров между кожей и материалом не было совсем. Сейчас над этим также работают ученые.

- Мы проверили материал, который используется при изготовлении медицинских масок. Этот материал раз в 10 толще, чем тот, что используем мы. Во время чихания есть более крупные капли, которые отлично задерживаются обычной маской. А есть мелкие капли (вирус и органические остатки - Авт.), которые очень быстро испаряются в воздухе. И как раз разработанные нами нанонити позволяют задерживать их, - добавляет Дмитрий Лопатин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/777330" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Лопатин тестирует созданный фильтр на себе. Видео: instagram.com/dimitrylopatin.

Сейчас ученые ведут переговоры с двумя производителями - краснодарской и московской компаниями. Но впереди самая сложная работа - для массового выпуска ноухау необходимо получить все свидетельства и разрешения, разработка должна пройти испытания, после чего ей присвоят класс защиты. Если у изобретателей все получится, то уже в этом году жители Кубани смогут приобрести новое средство защиты.