На Кубани мужчина раскопал у себя на участке человеческие кости

36-летний Евгений Чечелев вместе со своими родными переехал на Кубань из Ингушетии в 1990-х годах. Купили небольшой частный дом в станице Михайловской Курганинского района. Большая и дружная семья жила и даже не подозревала, что почти у самой поверхности земли своего часа ждут многовековые тайны.

Хозяин дома хотел вырыть яму, чтобы провести канализацию.

В один из дней мужчина занимался работой по дому - рыл яму для будущей канализации. В какой-то момент его лопата ударилась обо что-то твердое. Когда мужчина раскопал предмет, то обомлел – перед ним был настоящий человеческий череп. Еще через несколько минут в земле он нашел и другие останки. На место ЧП станичник вызвал экстренные службы.

Полиция, как принято во всех подобных случаях, начала проверку. Правда, правоохранители, осмотрев скелет, считают - даже если криминал имел место, то теперь привлекать к ответственности некого. Останки очень древние.

По словам исследователей, захоронение — очень старое, но сделано на небольшой глубине. Фото: Елена Гончарова.

- Такой россыпи курганов как у нас в районе, нигде в стране нет. Назвать найденный скелет открытием не совсем верно. Но, безусловно, эта находка уникальна, потому что мы имеем дело с очень древним захоронением, а это требует тщательного изучения, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» директор Курганинского исторического музея Елена Гончарова, которая выезжала на место. - Стоит сказать, что Евгений нашел скелет на глубине всего 146 сантиметров. Учитывая все культурные слои, обнаружить останки - большая удача, по крайней мере, для исследователей.

Рядом со скелетом мужчины были найдены также железные наконечники, которые тысячилетиями были законсервированы в земле. Лежали они на плечевой кости человека. Это позволяет историкам сделать вывод, что похоронен древний воин.

Останки очень хорошо сохранились. Фото: Елена Гончарова.

- Мне кости и раньше попадались, когда двор в порядок приводил. Они принадлежали лошади. Но тогда значения этому не придал, - рассказывал глава семейства правоохранителям и специалистам по истории, которые приехали увидеть находку.

Научные сотрудники говорят, что захоронение лошади было неспроста - раньше воинов всегда хоронили с орудием и конем - верным другом и спутником воинской жизни.

Кроме того, сам дом семьи расположен на берегу реки Чамлык - одна из старейших водных артерий. Здесь часто гуляют работники музея и находят удивительные артефакты, которые стали экспонатами.

- Захоронение на берегу Чамлыка в те времена считалось нормальным. Воинов всегда хоронили достойно, выбирая красивые места, - добавляет «КП» - Кубань» Елена Гончарова.

Рядом с останками найден железный наконечник от копья. Фото: Елена Гончарова.

Из-за карантина целенаправленного изучения находок пока не проводилось. Но совсем скоро останки собираются направить на экспертизу, чтобы узнать, кому принадлежат кости. Также специалисты выясняют, как давно они находились под землей. Но все-таки историки, осмотрев находку, полагают, что останки принадлежат скифско-сарматскому периоду. Эти древние племена кочевали на территориях современных Украины, Казахстана и юга России. Потому предположительно останки принадлежат древнему воину, который жил во II-III веке до нашей эры.

- После того, как все исследования будут окончены, кости мы предадим земле под курганов за городом, где мы часто проводим уроки истории, - уточняет Елена Гончарова.