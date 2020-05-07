2020-05-07T07:50:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 7 мая 2020: с начала карантина оштрафовано более 4000 граждан

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 7 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 7 мая 2020 года. По последним данным, в городе число зараженных выросло до 613 человек. За сутки плюс 26. Всего в Краснодарском крае уже более полутора тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Прибывших в краевой центр по-прежнему отправляют на самоизоляицию. Те, кто не может пройти карантин дома, находятся в обсерваторах. С конца марта у двух человек, находившимся под таким наблюдением подтвержден COVID-19.

C 15 марта за нарушение карантина в Краснодаре оштрафовали более четырех тысяч граждан.

- За нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушение самоизоляции составили 1447 протоколов (ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ). Еще 2515 штрафов выписали за нарушение гражданами и организациями правил поведения при режиме повышенной готовности (ст.20.6.1 ч. 1 КоАП РФ), - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Только 6 мая мобильные группы выдали 127 уведомлений о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

За распространение фейков составлены протоколы на троих граждан, еще идет проверка по двум материалам.

Кроме того, с начала карантина обнаружено 84 случая подделки пропусков, возбуждено пять уголовных дел.

Ожидается, что 7 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучит новые решения о карантине в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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