«Осталась пара вылетов и приеду в отпуск»: Поисковики спустя 75 лет узнали имя пилота, погибшего при освобождении Новороссийска

Испытания, выпавшие на долю защитников Новороссийска, велики даже по меркам Великой Отечественной войны. Пилотам часто приходилось вести сражение с превосходящими силами противника - четверка советских самолетов вступала в бой с (!) двадцатью немецкими. В этом неравном бою наши летчики выстояли и победили. Они сражались до последнего патрона, но все-таки сумели защитить Новороссийск.

Имена советских героев, кто отдал свои жизни, чтобы враг не прорвался в город, поисковики устанавливают до сих пор. В этом им помогают боевые машины пилотов. Очередное имя летчика удалось установить по номеру двигателя истребителя Як-1.

Сейчас двигатель истребителя находится и музее на Малой земле в Новороссийске. Фото: instagram.com/muratkumpilov

Самолет подняли со дна Черного моря в акватории Цемесской бухты еще в 1973 году. Но только сейчас в архиве удалось найти того, кто был за штурвалом. Это лейтенант Ромазан Исмаилович Совмен, который родился в ауле Афипсип Тахтамукайского района Адыгеи.

- Еще одно имя нашего земляка, отдавшего свою жизнь при обороне Малой земли, восстановлено поисковиками объединения «Кубанский плацдарм», - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Поисковики, работая с экспонатами музея на Малой земле в Новороссийске, восстановили имя пилота, погибшего при обороне Кавказа.

Карточка летчика.

По словам внучки героя, учился он в Ейском высшем военном авиационном ордена Ленина училище летчиков. Правда, успел ли закончить, неизвестно. В 1939 году он присылал письма из города Унаши на Дальнем Востоке. На фронт 23-летний Ромазан ушел в 1940-м.

- Во время войны, какое-то время был инструктором в родном училище, - рассказывают родные бойца.

Имя пилота удалось узнать из архивных документов. Фото: evvaul.com

Спустя три года летчик передал родителям весточку.

- Осталась пара вылетов, скоро приеду в отпуск, - прислал пилот послание с фронта.

Но вскоре семье пришла похоронка. Последний бой лейтенанта прошел в небе над Новороссийском - он погиб 11 сентября 1943 года. Самолет советского пилота был сбит фашистами в районе гор.