Спикер ЗСК поздравил Радио «Комсомольская правда» с профессиональным праздником

Напомним, что 7 мая радио «Комсомольская правда» в Краснодаре отмечает профессиональный праздник и с 11:00 до 14:00 проводит специальный марафон «Вместе против вируса».

В прямом эфире с поздравлениями и словами поддержки выступил председатель ЗСК Краснодарского края Юрий Александрович Бурлачко.

- В первую очередь я хочу поздравить вас с Днем радио, который традиционно отмечается 7 мая, и пожелать ярких эфиров, новых интересных героев и признания слушателей! Здорово, что в профессиональный праздник, вы проводите столь актуальный радио-марафон, рассказываете о тех, кто круглосуточно находится на передовой борьбы с коронавирусом, - сказал руководитель заксобрания.

Также Юрий Бурлачко поблагодарил коллег-депутатов, которые помогают нуждающимся во время пандемии.

- Хочу сказать спасибо своим коллегам-депутатам, которые не остаются в стороне от общей беды и оказывают помощь нуждающимся: покупают продукты, средства индивидуальной защиты. Некоторые депутаты уже перевели немалые суммы на счета медицинских учреждений края, а для Анапской, Крымской больниц и больницы Славянска-на-Кубани депутаты на личные средства закупили аппараты ИВЛ, - продолжил Бурлачко. - На днях кубанский парламент поддержал инициативу председателя партии по перечислению членами партии законодательных органов субъектов своих месячных зарплат медработникам, которые борются с инфекцией, а также людям, которые находятся сейчас в непростом материальном положении.

В завершение председатель ЗСК края пожелал всем жителям края терпения, уверенности в собственных силах, понимания, что ограничительные меры в регионе направлены на минимизацию последствий пандемии.

- Вместе мы преодолеем этот непростой период. Берегите себя и своих близких! – сказал Юрий Бурлачко.