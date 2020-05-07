День Победы в Сочи 2020: какие мероприятия и где пройдут

День Победы в Сочи 2020 в этом году пройдет по-новому. Коррективы внес коронавирус, и нам всем сейчас лучше сидеть дома, а не выходить на улицу. Но несмотря на это, Сочи готовится к великому празднику. На улицах курорта уже появились праздничные композиции и инсталляции. В преддверии юбилея Победы украшаются и фасады жилых домов.

Новое граффити на улице Парковой. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Лица героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» изобразили на фасаде дома по улице Парковой.

Ну, а массовые мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы на тот раз перенесены на более поздний срок.

Основные мероприятия пройдут в новом формате.

Акция «Бессметный полк» в этом году станет интерактивной. Для участия в ней сочинцам нужно дистанционно разместить информацию и фотографию родственника-ветерана, а также своё фото на сайте акции. Все направленные материалы после предмодерации объединят в единую базу данных, из которой автоматически будет сформирован видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции.

- Сложная эпидемиологическая ситуация в мире внесла коррективы в нашу жизнь. Поэтому мы всех призываем не выходя из дома, но также сообща, поучаствовать в «шествии» онлайн. Все отправленные фото будут собраны для трансляции в эфире федеральных телеканалов, - рассказал секретарь оргкомитета «Победа» в Сочи, начальник управления молодёжной политики Отто Савицкий.

Сочи украшают к юбилею Победы. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн» запланирована 9 мая на медиаэкранах страны, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах «СТС», «Победа», в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на самом портале акции, сообщают организаторы.

Готовятся горожане и к акции «Окна Победы». Во флешмобе могут принять участие все жители Краснодарского края, разместив в знак единения на своих окнах и балконах российский триколор. Кроме того, ученики школ курорта совместно с родителями украшают окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для удобства на сайте "Год памяти и славы 2020" можно скачать трафареты с изображением памятника советскому солдату, вечного огня, звезды Героя, голубя мира и др. Распечатанные картинки можно использовать в качестве аппликации, наклеив их на стекло, или трафарета, чтобы изобразить символ Победы красками.

Жители Сочи примут участие в акциях ко Дню Победы. Фото пресс-службы мэрии

9 мая в 19:00 эфиры основных федеральных, краевых, муниципальных теле и радиоканалов прервутся для трансляции «Минуты молчания».

По её окончании жителям Сочи предлагают выйти на балконы или встать у окон с портретами своих родственников и близких – участников войны и вместе со всей страной спеть песню «День Победы».

Мероприятия к празднику пройдут в интерактивном формате. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В течение дня артисты и волонтёры поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, а из парка 30-летия Победы в Краснодаре будет проведена прямая трансляция праздничного концерта, который на сей раз пройдёт без зрителей.