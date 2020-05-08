2020-05-07T12:44:35+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 8 мая 2020: в городе подтверждено 4 новых случая опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 8 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 177 пациентов с коронавирусомВ Сочи выявлено 177 пациентов с коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из 99 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек, в том числе у двоих детей- 6 и 17 лет. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 177 пациентов.

Выздоровели и выписаны 523 пациентов, из них 56 за последние сутки.

-18 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В обсерваторах региона находятся 1847 человек. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное

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ИСТОЧНИК KP.RU

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