Коронавирус в Сочи, последние новости на 8 мая 2020: в городе подтверждено 4 новых случая опасной инфекции

Из 99 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек, в том числе у двоих детей- 6 и 17 лет. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 177 пациентов.

Выздоровели и выписаны 523 пациентов, из них 56 за последние сутки.

-18 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В обсерваторах региона находятся 1847 человек. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное

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