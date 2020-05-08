Число заболевших коронавирусом в Сочи на 8 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 177 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 177 человек.

- За последние сутки в городе подтвердились 4 случая опасной болезни- в том числе у двоих детей- 6 и 17 лет , - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 99 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсерваторах края размещены 1847 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

За все время выявлено 30 положительных результатов у проживающих в обсерваторах.

Выздоровели и выписаны 523 пациента, из них 56 за последние сутки.

-18 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :

На Кубани более 1,5 тысяч семей получили адресную благотворительную помощь (читать далее)

Более 4 тысяч кубанских медиков готовы помочь врачам госпиталей в лечении больных коронавирусом (читать далее)