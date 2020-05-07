В Заксобрании рассказали о поддержке бизнеса и дистанционном обучении на Кубани

7 мая радио «Комсомольская правда» в Краснодаре отмечает профессиональный праздник и проводит специальный марафон «Вместе против вируса».

В прямом эфире выступили председатель ЗСК Юрий Бурлачко, его заместитель Сергей Алтухов и председатели профильных комитетов Николай Петропавловский и Виктор Чернявский.

Председатель Заксобрания края поздравил радио «Комсомольская правда» с профессиональным праздником, а также поблагодарил коллег за работу в непростое время. А руководители профильных комитетов рассказали о работе во время пандемии.

- Сейчас действует очень широкий спектр поддержки, начиная от государственной на всех уровнях власти, до поддержки простых людей. Могу привести сотни примеров, когда фермеры, предприниматели, депутаты по доброй воле собирают деньги и покупают продукты, средства защиты и отдают медикам, которые находятся на передовой. Это очень радует, - сказал председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Николаевич Петропавловский.

Председатель комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Викторович Алтухов рассказал про поддержку бизнеса на Кубани в трудные времена пандемии.

- В крае действуют несколько видов поддержки. На федеральном уровне выделяются субсидии пострадавшим отраслям, также есть отсрочки по уплате налогов. На региональном уровне утвержден комплекс мер по обеспечению устойчивого развития экономики, чтобы помочь всем и каждому, кто в этом нуждается. Принята отсрочка по уплате региональных налогов, уже одобрено более 100 заявок. Кроме того, действует софинансовая поддержка через банки. Например, кредиты на зарплату на полгода без процентов. Они предоставляются в первую очередь тем, кто сохранил рабочие места и вошел в список пострадавших отраслей, - сказал Алтухов.

Также зампредседателя ЗСК подчеркнул, что часть выплат производятся автоматически – это прямые субсидии, и сложности в их получении нет.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае для поддержки предпринимателей в крае работает горячая линия: 8-800-707-07-11. Кроме того, предприниматели могут узнать о мерах поддержки на официальном портале МСП на Кубани.

Также в эфире радио «Комсомольская правда» выступил председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Васильевич Чернявский. Он рассказал о том, как организована работа образовательных учреждений на дому и когда школьники будут заниматься в классах.

- Мы убедились, что апрель прошел не зря. Система образования края выстояла. Было сложно: где-то отсутствовала техника, где-то была маленькая скорость интернета, где-то присутствовало непонимание родителей. Но сейчас дистанционное обучение наладилось. Дети готовятся к итоговой аттестации. Учебный год 9-11 классов продлится до 5 июня. Не будет экзаменов по выбору, но основные останутся. В сентябре надеемся войти в образовательный процесс в обычном режиме, - сказал Чернявский.