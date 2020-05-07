Кибермошенники надули в прошлом году кубанцев на 6 миллионов рублей

С 30 апреля в Краснодарском крае ввели масочный режим: до 12 мая кубанцы не имеют права появляться в общественных местах без этого средства защиты. Но масок в аптеках практически нет нигде, этим и пользуются мошенники, предлагающие дефицитный товар в интернете.

Недавно две жительницы края перевели мошенникам почти 20 тысяч рублей за предметы медицинского назначения. Тридцатилетняя краснодарка нашла в сети объявление о продаже масок и санитайзеров, списалась с продавцом и перевела ему 15 тысяч рублей. После перечисления денег аккаунт оказался заблокирован, а оплаченный товар так до покупательницы и не дошел.

А 22-летняя жительница станицы Полтавской заказала масок на 4600 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

Подобных случаев обмана во время распространения коронавируса становится все больше.

Игра на страхах

– Злоумышленники, целью которых является кража находящихся на ваших счетах средств, крайне изобретательны. Они активно эксплуатируют тему коронавируса и нервозную ситуацию вокруг него для своего преступного обогащения, – поясняет начальник отдела информационной безопасности Южного ГУ Банка России Алексей Семенов. – Люди напуганы, готовы отдать любые деньги, чтобы защитить себя и своих родных. В этой нервозной обстановке легко попасться на удочку махинаторам, которые придумывают новые и модернизируют старые схемы кибермошенничества. Но соблюдая меры предосторожности, можно быть уверенными, что ваш бюджет будет только в ваших руках!

Фиктивная продажа медицинских масок, перчаток, антисептиков, экспресс-тестов, чудодейственных лекарств от коварного вируса – все это оперативно взято на вооружение аферистами. Они также могут предлагать компенсации за несостоявшиеся авиаперелеты, помощь в получении кредитных каникул, социальных выплат и так далее.

Для того чтобы затянуть потенциальную жертву в свои сети, преступники могут копировать часто посещаемые сайты официальных ведомств – Всемирной организации здравоохранения, Минздрава, Роспотребнадзор.

Не гнушаются злодеи и прямыми угрозами. Некоторые граждане уже получили на телефон уведомления якобы от правоохранительных органов о нарушении карантина со ссылкой на несуществующие постановления и требованием оплатить штраф в несколько тысяч рублей на номер телефона.

Многим поступали звонки от «работников поликлиники», которые пугали человека плохими анализами и предлагали дорогие лекарства от коронавируса, которые на самом деле оказывались обыкновенной пищевой добавкой. Другой вариант этой же схемы разводки на деньги – человеку сообщают, что он или его родственник общались с коронавирусным больным и надо срочно сделать тест, а поскольку тестов мало, необходимо перевести предоплату. После того, как испуганный гражданин перечисляет деньги, лжемедики перестают выходить на связь.

Негодяи частенько давят и на благородные чувства: например, объявляют в соцсетях сбор пожертвований одиноким старикам, малообеспеченным семьям, брошенным на произвол судьбы животным. Аферисты могут взломать вашу страницу и просить у ваших знакомых и друзей денег на лечение заболевшей коронавирусом мамы, сестры...

Очень популярны в условиях карантина у мошенников поддельные сайты интернет-магазинов, служб доставки еды и средств гигиены, кадровых агентств, сервисов конференц-связи. Чтобы побудить человека, зашедшего на фишинговый сайт, поскорее совершить покупку или заказать услугу, махинаторы используют дополнительные способы воздействия: например, устанавливают часы с обратным отсчетом – мол, если в определенный срок не воспользоваться опцией, можно не успеть.

Спокойствие, только спокойствие!

– Если вы получили какое-то выгодное предложение по sms или на электронную почту, не торопитесь переходить по указанным ссылкам или звонить на незнакомый номер, – говорит Алексей Семёнов. – Соблюдая меры предосторожности, можно быть уверенными, что ваш бюджет будет только в ваших руках!

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

1. Прежде чем покупать в интернете маски, дезинфицирующие средства, продукты питания, посмотрите на строку браузера: сайте-клон обязательно будет указан с ошибкой. Иногда разница – в один-два символа. Добавьте в закладки браузера сайты, которыми вы часто пользуетесь.

– И обращайте внимание на специальные маркеры. Mail.ru и «Яндекс» маркируют в результатах поиска официальные сайты банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний. Выглядит это как синий кружок с галочкой и доступно как в мобильной версии, так и в версии для компьютера, – пояснил эксперт.

2. Заведите отдельную платежную карту для онлайн-покупок и переводите на нее столько денег, сколько вы планируете в данный момент потратить.

– Многие банки предлагают специальные карты для расчетов за интернет-покупки – даже с бесплатным обслуживанием, – объяснил Алексей Семенов. – Особенно должно насторожить, когда у вас могут потребовать продиктовать или ввести на сайте личные данные и данные банковской карты: номер, CVC/CVV-код (3-значный код на обороте карты), код-подтверждение покупки или перевода из sms. Эти секретные данные являются «отмычкой» к вашему счету, они могут понадобиться только киберпреступникам.

С осторожностью надо относиться даже к звонкам с известных номеров. Например, мошенники для кражи денег продолжают использовать уже проверенные способы – звонки с поддельных номеров банков. Если у вас возникли подозрения, что вам звонит вовсе не сотрудник финансового учреждения, стоит прекратить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру: он указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте. При этом номер нужно набирать вручную.

КОНКРЕТНО

Кубанцев надули на 6 млн рублей

В прошлом году в целом в России мошенники незаконно списали со счетов граждан около 5,7 миллиарда рублей. В том числе – почти 6 миллионов у клиентов банков, территориально расположенных в Краснодарском крае. При этом в 7 из 10 случаев люди сами сообщали кибермошенникам секретные данные – становясь жертвами социальной инженерии. Этот вид мошенничества основан на прямом контакте с клиентом, например, телефонном, и выманивании у него данных его банковской карты. В связи с этим, по словам Алексея Семенова, Банк России намерен рассмотреть возможность изменения процедуры возврата (компенсации) похищенных средств клиентов.