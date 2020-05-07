Кокорин перечислил миллион рублей на лечение больной девочки из Северной Осетии

Александр Кокорин - нападающий петербургского «Зенита», который выступает на правах аренды за футбольный клуб «Сочи» перевел на лечение больной девочки один миллион рублей. Арнелле Персаевой из Северной Осетии требуется дорогостоящее лечение. Врачи диагностировали у ребенка спинную мышечную атрофию.

Арнелла Персаева. Фото: @arnella_persik

- Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это. Но сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего 3 недели, - написал форвард на своей официальной странице в инстаграме.

Он опубликовал платежное поручение и обратил внимание, что если для многих людей время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит.

- Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ. Если каждый закинет по 300 к - девочка будет жить, - отметил Кокорин.

По его словам, спинная мышечная атрофия - один из самых страшных диагнозов и, возможно.

- 163 млн нужно, а всем миром собранно уже почти 73 млн. Осталось 90 млн и у нас 3 недели, - заключил знаменитый футболист.

На странице малышки в инстаграме родственники сердечно благодарят за оказанную помощь и называют Кокорина волшебником.

Челлендж #спортзаарнеллу. Скрин из видео: @arnella_persik

- Мы очень рады, что ряды волшебников Арнеллы каждый день пополнятся. Ребята - блогер Красава и Кокорин – запустили на своих страницах футбольный челлендж #спортзаарнеллу. Очень просим вас поддержать доброе дело в спасении нашей принцессы, - говорится в посте.