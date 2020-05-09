День Победы в Краснодаре 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

75-я годовщину Великой Победы отмечает вся Россия. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию празднования Дня Победы в Краснодаре 9 мая 2020.

День Победы 2020 в Краснодарском крае: афиша 00:00 00:00

Несмотря на то, что в регионе продолжает действовать карантин, у каждого есть возможность стать частью праздника. В Краснодаре, Новороссийске и Ейске пройдут воздушные парады, в городе-герое также прогремит салют из артиллерийских и салютных орудий.

Кроме того, запланировано сразу несколько патриотических акций – «Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Флаги России».

В 19:00 пройдет Всероссийская минута молчания.