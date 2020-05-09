В Краснодаре, Новороссийске и Ейске в День Победы пройдут воздушные парадыВ Краснодаре, Новороссийске и Ейске в День Победы пройдут воздушные парадыФото: Виталий ТИМКИВ
2020-05-08T18:49:24+03:00
Победа

День Победы в Краснодаре 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

В День Победы в Краснодаре 9 мая 2020 проходят онлайн-акции
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

75-я годовщину Великой Победы отмечает вся Россия. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию празднования Дня Победы в Краснодаре 9 мая 2020.

День Победы 2020 в Краснодарском крае: афиша

00:00
00:00

Несмотря на то, что в регионе продолжает действовать карантин, у каждого есть возможность стать частью праздника. В Краснодаре, Новороссийске и Ейске пройдут воздушные парады, в городе-герое также прогремит салют из артиллерийских и салютных орудий.

Кроме того, запланировано сразу несколько патриотических акций – «Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Флаги России».

В 19:00 пройдет Всероссийская минута молчания.

День Победы на Кубани: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

Читайте также
Новости 24
Кубань собирается увеличить экспорт вина
На Кубани разберут каждый случай заражения медиков коронавирусом
В Краснодаре больница скорой медицинской помощи заработала после карантина
Власти Краснодарского края анонсировали, когда объявят решение о снятии карантина
В Геленджике растянули благодарственный баннер медикам
В ходе первых майских праздников россияне увеличили траты в продуктовых магазинах
В Краснодаре закончили строительство мемориала «Пашковская переправа»
Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда можно подать документы в детские сады в 2020 году
Семерых полицейских в Сочи госпитализировали с коронавирусом
На Кубани начали принимать заявки для получения выплат на несовершеннолетних по безработице
Власти Кубани заявили о том, что курортной отрасли региона необходима поддержка
На Кубани расширили перечень огранизаций, которые пострадали из-за коронавируса
Кубань вышла из десятки регионов России по количеству смертей от коронавируса
Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда закончится учебный год у кубанских школьников
Скандально известный краснодарский граффитист закрасил жирафа на Тургеневском мосту
Артисты «Премьеры» 9 мая завершат концертный марафон, приуроченный к 75-летию Победы
В Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантина
Жители Краснодара похитили у дольщиков 9 миллионов рублей
Под водой близ Новороссийска к 75-летию Победы на штурмовике установили мемориальную табличку