Собака сутки просидела у тела хозяина, которого нашли мертвым в лесу

История, произошедшая в Краснодарском крае, потрясла видавших виды полицейских. В станице Ивановской Красноармейского района серебристая лайка провела сутки у трупа своего хозяина. Пес остался охранять вечный сон 36-летнего мужчины, решившего свести счеты с жизнью.

Поздно вечером, 25 апреля, Иван вышел, чтобы выгулять своего лучшего друга - лайку по кличке Друг. Но с традиционного вечернего променада так и не вернулся.

Близкие забили тревогу, позвонили в дежурную часть. Молодой мужчина пропал вместе с верным псом.

Соседи и знакомые Вани уже просили помощи у волонтеров-поисковиков, когда из полиции позвонили.

- Ваню нашли, - охнули они.

Друг скулил и вился вокруг высокого дерева. На этот собачий плач как раз и набрел местный житель Александр.

- Тут заправка рядом. Я подъехал, чтобы плеснуть в бак бензина. Услышал вой собачий. Я думал, что пёселя привязал какой-то живодер, пошел вызволять, - рассказал он "КП" - Кубань". - А тут такое...

Александр вызвал полицейских.

- Причина смерти мужчина - механическая асфиксия собачьим поводком. Но криминального характера у этой гибели нет, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Все время пока шел осмотр места происшествия собака то гавкала, то снова поскуливала, будто чувствуя безысходность происходящего.

Верного пса пришлось силой грузить в машину родных Ивана. Собаке, как и людям, сейчас необходима поддержка.