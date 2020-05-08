Сочи повышает свой стандарт качества

Напомним, что группа компаний «Лукор» ведет свою деятельность с января 2013 года, с тех пор, как была создана головная организация ООО «Лукор». Ее основали два выпускника Сочинского государственного университета туризма и курортного дела Андрей Лупандин и Константин Коротаев (отсюда и название - «Лукор»). Генеральным директором группы компаний является Олег Семенов.

Компания внесла значительный вклад в подготовку к зимним Олимпийским играм 2014 года. При участии ООО «Лукор» были возведены такие объекты, как Международный Олимпийский университет на улице Орджоникидзе и Многофункциональный лечебно-диагностический центр (Городская больница №4) на улице Туапсинской.

Андрей Лупандин, Константин Коротаев, Олег Семенов. Фото: Борис ЖИДКОВ.

После Олимпиады ООО «Лукор» стало одним из немногих подрядчиков, оставшихся в Сочи. Так, в рамках «постолимпийского развития» компания участвовала в строительстве трассы для проведения гонок «Формулы-1», Казино Сочи, Главного медиацентра, Центра художественной гимнастики и многих других.

Одним из первых в регионе ООО «Лукор» стало строить жилье с использованием эскроу-счетов. Напомним, что новые правила для защиты прав покупателей недвижимости действуют в РФ с июля 2019 года. Сегодня на таких условиях предприятие возводит многоквартирный жилой дом на одной из центральных улиц города. ООО «Лукор» восприняло эти изменения с энтузиазмом и оперативно переключилось на новую схему, чтобы исключить даже возможность появления обманутых дольщиков.

- Наша компания сравнительно молодая, нам семь лет, - говорит Андрей Лупандин. - Мы развивались стремительно: было много попыток, удачных и не очень. Но главными всегда было наше упорство и целеустремленность.

Андрей Лупандин и Константин Коротаев провели для корреспондента «КП» экскурсию по объектам олимпийского наследия и рассказали об успехах и проблемах.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Пока идем к машине, наши спутники рассказывают, что поворотным моментом в истории ООО «Лукор» можно назвать 2015 год. После Олимпиады спрос на производство строительно-монтажных работ резко упал. В связи с этим компания решила сменить стратегию развития и перенаправила часть инвестиционных активов в торгово-развлекательную сферу.

Олимпийская набережная сейчас - 6 километров. Компания просчитывает варианты, как продлить это расстояние до 10 километров. Фото: Борис ЖИДКОВ.

Сейчас под началом «Лукора» в Сочи работает более сотни объектов - от торговых павильонов до пунктов общественного питания. Кроме того, компания создала сеть уникальных квест-проектов на крупнейших горнолыжных курортах.

- Много денег на квестах не заработаешь, но это то, что в первую очередь нравится нам самим. Можно сказать, что это дело для души, - объясняет Андрей. - Мы изучили российский, международный опыт и взяли самое лучшее!

Проезжаем Красную Поляну. Из-за угла доносится слабый шум Мзымты. Горы сверкают белоснежными шапками...

- На планете мало таких мест, как Сочи. Где еще можно утром искупаться, днем подняться в горы, вечером посмотреть футбол, а ночью сходить в казино? - вопрошает Константин.

Учредители компании продолжают рассказ и вспоминают, что параллельно с запуском торгово-развлекательного направления «Лукор» начал заниматься управлением рекреационными объектами и текущим обслуживанием курортных территорий. Для этого было создано ООО «Управляющая компания «Альфа».

К этому дню в оперативном управлении ООО «УКК «Альфа» находятся несколько крупных пляжных территорий на Имеретинской набережной, а также прибрежная рекреационная зона «Сочифорния» в устье реки Мзымта.

На этих объектах специалисты «Лукора» оперативно, меньше чем за год, создали современную инфраструктуру и благоустроили общественные пространства. Отдельный разговор - о безопасности. В курортном сезоне 2019 года благодаря спасателям, дежурившим на пляжах, были спасены 17 человек, терпящих бедствие на воде. Служба сработала безупречно.

В целом обслуживаемые пляжи посетили более 150 тысяч человек. И, судя по отзывам в соцсетях, остались довольны.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ЕГИПТЕ

В то же время, подчеркивают наши собеседники, остаются проблемы. Впечатление о городе-курорте Сочи в глазах потенциальных гостей может быть испорчено тем, что внешний облик большинства рекреационных объектов не приведен к единой стилистической концепции. По сути, контроль за этим сейчас отсутствует.

- Представьте себе такую картину. Допустим, отдыхающий приходит на пляж у отеля «Богатырь» и получает там определенный набор услуг. На следующий день он идет к «Radisson Blu Resort» и видит там тот же высокий стандарт качества. А потом отправляется… Ну, на какой-нибудь другой пляж. И уходит оттуда разочарованным, потому что ожидает увидеть там несколько другое, - рассказывает Андрей. - Территории, которые находятся в нашем ведении, уже приведены к «единому знаменателю». Однако в Сочи пляжей гораздо больше… За последние годы сделано многое, но, поверьте, еще есть куда стремиться. Реально сделать так, чтобы прибрежные зоны были оборудованы не хуже, чем в Турции и Египте!

Компания организовала сеть уникальных квест-проектов. Фото: Борис ЖИДКОВ.

Еще одна проблема - сокращение площади пляжей черноморского побережья. ООО «УКК «Альфа» регулярно и за свой счет расширяет площадь галечной полосы Имеретинской низменности и создает условия для безопасного и комфортного пребывания людей. Увы, усилиями одной компании этот вопрос не решить. Проблема по сей день не теряет значимости и продолжает развиваться в негативную сторону...

Между тем наша машина проезжает набережную Олимпийского парка Сочи. Это один из главных подарков Игр местным жителям.

- Олимпийская набережная стала жемчужиной курорта, - говорит Константин. - К слову, сейчас ее длина составляет 6 километров. Мы просчитываем варианты, как продлить это расстояние до 10 километров. Думаю, наши идеи будут озвучены в течение нескольких ближайших месяцев.

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ПРИРОДЫ

По словам Константина Коротаева, основное внимание группы компаний сейчас приковано к Имеретинской низменности, где в 2019 году «Лукор» начал создавать сеть пунктов проката электромоторной техники. Спрос на такие услуги не просто есть: он растет!

Сейчас прокат осуществляется на территории Олимпийского парка. Специалисты ООО «УКК «Альфа» организовали и скоординировали работу целого парка электромоторной техники. Он состоит более чем из 100 единиц, в арсенале - разные модели электромеханических транспортных средств. На них в том числе проводят экскурсии, знакомя гостей с местными достопримечательностями и олимпийским наследием.

Что важно: процесс сдачи техники в прокат контролируется на всех этапах - начиная от технического обслуживания перед выходом на линию и заканчивая проведением обязательного инструктажа перед передачей конечному потребителю.

- Использование электротранспорта сейчас особенно актуально, прежде всего с точки зрения экологической безопасности, - добавляет Андрей Лупандин.

Вообще, отношение к природе в Сочи особенное. Наш спутник обращает внимание на пруды в орнитологическом парке в Имеретинской низменности. Их облюбовали птицы.

- Перед Олимпиадой были опасения, что Сочи перестанет быть местом остановки для перелетных птиц. Как видите, этого не произошло, - рассказывают наши спутники.

Добавим, что торговля, благоустройство пляжей и прокат электротранспорта - это далеко не все направления, по которым ведет работу группа компаний «Лукор». Еще одно структурное подразделение - ООО «Частная охранная организация «Альфа» - занимается обеспечением безопасности граждан. Этот вопрос тоже актуален, поскольку в Сочи проходят мероприятия самого высокого уровня. ООО «Частная охранная организация «Альфа» успела зарекомендовать себя с лучшей стороны.

ПОЧТИ НА ВСЕ СТО!

В завершение прогулки руководитель «Лукора» подчеркивает: несмотря на некоторые проблемы, в общем и целом ситуация развивается в позитивном ключе.

- Объекты и территории, составляющие часть олимпийского наследия, используются на 93%, - присоединяется генеральный директор группы компаний Олег Семенов. - Это дало новый толчок в развитии субъектов, хозяйствующих в нашем регионе. Как следствие - появляются социально активные коллективы, которые не желают пускать дела на самотек.

Отметим, что на базе группы компаний «Лукор» был создан импровизированный дискуссионный клуб. Его главная цель - формирование стратегии развития группы компаний с учетом наиболее важных потребностей региона.

- Вы знаете… - на секунду задумывается генеральный директор «Лукора». - Мы никогда не гнались за сверхприбылью. Краеугольный камень нашей работы - это развитие региона. Мы здесь живем и нашим детям жить здесь. Наверное, именно поэтому у нас такое отношение!

КСТАТИ

После Олимпийских игр в Сочи начал работу крупнейший российский образовательный фонд «Талант и успех» (центр «Сириус»), попечительский совет которого возглавляет Президент Российской Федерации В. В. Путин.

- Появление в нашем регионе подобного заказчика государственного значения с уникальными и креативными задачами дало толчок в развитии нашей группы компаний и предоставило возможности для повышения уровня качества и расширения спектра оказываемых нами услуг, - отмечает бессменный генеральный директор группы компаний «Лукор» Олег Семенов.

Олимпийская набережная сейчас - 6 километров. Компания просчитывает варианты, как продлить это расстояние до 10 километров. Фото: Борис ЖИДКОВ.

К слову, постоянное самосовершенствование является одной из главных ценностей предприятия. Так, Андрей Лупандин и Константин Коротаев, уже имея высшее образование, сейчас являются студентами Института государственной службы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

КОНКРЕТНО

Специалисты группы компаний «Лукор» принимали непосредственное участие в подготовке и обслуживании целого ряда массовых мероприятий международного уровня. Среди них:

XXII Олимпийские зимние игры (2014 год)

Ежегодные этапы шоссейно-кольцевых гонок серии «Формула - 1 Гран При Россия» (2015-2019 годы.)

Всероссийский конкурс красоты «Мисс Волна» (2017 год)

«Кубок Конфедераций по футболу» (2017 год)

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (2017 год)

Российский международный инвестиционный форум (2017-2018 годы)

Этап всероссийского конкурса красоты «Краса России» (2018 года)

Чемпионат мира по футболу (2018 год)

Экономический форум «Россия - Африка» (2019 год)

СПРАВКА «КП»

Основное направление деятельности ООО «Лукор» - это строительство и инвестирование. Востребованность и качество работ, выполняемых специалистами организации, подтверждается многочисленными благодарственными письмами от заказчиков и конечных потребителей. Кроме того, обширная партнерская база и наличие полного спектра строительного оборудования и специализированной техники позволяют специалистам ООО «Лукор» оперативно и качественно выполнять все поставленные задачи: от составления проектной документации до гарантийного обслуживания возведенных строений и благоустроенных территорий.

Компания организовала сеть уникальных квест-проектов.

ДОСЛОВНО

«Мы не собираемся покидать Сочи - планируем работать тут и дальше, это наш дом. Но это не мешает нам думать о расширении своей географии и увеличивать свое присутствие. Речь идет не только о российских регионах, но и о европейском рынке», - Андрей ЛУПАНДИН, один из учредителей ООО «Лукор».