«Скорее бы утро и на работу...»

Эдуард Прощурович родился в городе Кобрин, Республика Беларусь. В 2001 году переехал в Сочи. И именно здесь раскрыл свой талант.

ОТ ОТЦА К СЫНУ

В Сочи Эдуард Петрович работал в таких компаниях, как «Строймонтаж-14» и ООО «Регион 86». И там и там довольно быстро продвинулся по карьерной лестнице и занял должность главного инженера.

Эдуард Прощурович создал строительную компанию ООО «БелТрансСтрой»

Однако, вспоминают близкие Эдуарда Прощуровича, мужчине всегда хотелось нечто большего. И в 2011 году он создал свою компанию.

- Отец основал ООО «Регион 93». Эту компанию многие контрагенты по бизнесу помнят до сих пор, - рассказывает сын Эдуарда Петровича Игорь Прощурович. - В 2013 году он открыл еще две организации: ООО «СпецТранс-ЮГ» и ООО «СпецСтрой-ЮГ». Основной вид деятельности первого предприятия - аренда строительной техники и оборудования, второго - строительство, в том числе бурение и укрепительные мероприятия.

Кроме того, Эдуард Прощурович создал строительную компанию ООО «БелТрансСтрой». Именно ей сейчас руководит Игорь Прощурович.

- Отец научил меня многому. Если не сказать - всему, - признается сын Эдуарда Петровича.

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

Компании Эдуарда Прощуровича довольно быстро заняли лидирующие позиции на рынке. И это было весьма кстати: страна готовилась к Олимпиаде, хорошие строительные фирмы были нужны как воздух.

- Мы были рады, когда узнали, что Олимпийские игры пройдут в Сочи, - вспоминает жена Эдуарда Петровича Маргарита Прощурович. - И не только тому, что у нас будет много работы. Но и тому, что город будет развиваться и обзаведется первоклассной инфраструктурой.

Компания Эдуарда Прощуровича приняла самое активное участие в олимпийской стройке. Так, во время подготовки к Играм численность сотрудников его предприятия превышала 1,5 тысячи человек!

В настоящий момент компания формирует портфель заказов и готовится к активной работе в строительной сезон.

Организация внесла свою лепту в возведение таких объектов, как горно-туристический центр ПАО «Газпром» (в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горноклиматический курорт «Альпика-сервис», дом приема официальных гостей «Псехако», Южно-Европейский газопровод (участок «Починки-Анапа») и многие другие.

«БЫЛ СОЗИДАТЕЛЕМ»

Порядочный, честный, прямой, искренний… Таким Эдуарда Прощуровича запомнили его коллеги.

- Эдуарда Петровича отличала невероятная харизма. Она вызывала желание работать именно с этим человеком, добиваться поставленных им целей, - подчеркивает административный директор и юрисконсульт ООО «СпецТранс-ЮГ» Алевтина Фомина. - Безусловно, огромный плюс его, как руководителя, - это сочетание перечисленных качеств и огромный багаж технологических знаний и умений в строительстве.

По мнению Алевтины Фоминой, Эдуард Прощурович был «созидателем, творцом от природы».

- Ему нравился не только процесс строительства, но и осознание того, что те или иные объекты построены им, силами его организации, - добавляет административный директор, юрисконсульт ООО «СпецТранс-ЮГ».

Маргарита Прощурович согласна с этим утверждением.

- Он действительно получал удовольствие, когда видел результаты своего труда, - говорит она. - Но главное - он был невероятно заводным человеком и при этом умел заряжать своей энергией всех остальных. Любил повторять: «Скорее бы утро и на работу!».

ПЛОДТВОРНОЕ ВРЕМЯ

А на работе, по словам бывших коллег и подчиненных, Эдуарда Петровича всегда ждали.

- Мы проработали вместе три года. Это было очень плодотворное время, - рассказывает первый заместитель генерального директора ООО «БелТрансСтрой» Самир Жамалевич Бен Осман. - Эдуард Петрович был классным руководителем. Справедливым и в меру суровым - без жесткой руки на стройке никак. Кстати, мне очень запомнилась его погруженность в рабочий процесс. Он не стеснялся надеть сапоги и прогуляться по объекту, поговорить с рабочими.

Коллеги вспоминают Эдуарда Прощуровича

Самир Жамалевич признается, что испытывает личную благодарность своему бывшему начальнику.

- Он не просто передал мне свои знания. Он поверил в меня и перевел из инженеров в одного из руководителей своей компании, - продолжает рассказ наш собеседник. - Управленческого опыта до работы с Эдуардом Прощуровичем у меня еще не было. Благодаря ему он появился.

ФАКТ

Компания заработала репутацию и стала известной благодаря работе с такими крупными компаниями, как АО «РОСИНЖИНИРИНГ», группа компаний «Гранит», куда входят ООО «Инжиниринг Геотехнических Систем» (ИГС) и ООО «РЕГИНЖСТРОЙ», группа компаний «ГЕОИЗОЛ» и ООО «Дорожная Строительная Компания» ( ООО «ДСК»).

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас ООО «БелТрансСтрой» предоставляет услуги по перевозкам грузов и выполняет буровые и строительные работы. Как сообщается на официальном сайте предприятия, в распоряжении компании есть различная техника для выполнения работ любого уровня сложности: буровые установки, бетономешалки, самосвалы, манипуляторы, автокраны и другая техника на базе вездехода.

В настоящий момент компания формирует портфель заказов и готовится к активной работе в строительной сезон.

КСТАТИ

Эдуард Прощурович оказывал спонсорскую помощь таким организациям, как «Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», Совет ветеранов г. Сочи, «Централизованная библиотечная система города Сочи», средняя школа №7, сочинская футбольная команда «Салют», краснодарская региональная общественная организация «Федерация Каратэ», ансамбль танцев народов Кавказа «Имерети», и многим другим.

В офисе даже отвели специальное место для многочисленных писем с благодарностями, а также кубков и медалей - наград сборных команд, спонсируемых Эдуардом Прощуровичем.

СКАЗАНО

«Все поставленные Эдуардом Прощуровичем задачи решались оперативно, а если возникали трудности, то он лично помогал решить их. Своим примером Эдуард Петрович показывал, что никогда не стоит опускать руки и что надо идти вперед к намеченной цели, несмотря ни на какие проблемы и невзгоды».

Cотрудники ООО «БелТрансСтрой»