Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 8 мая 2020: меры по выходу из карантина представят 12 мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 мая 2020 года. По последним данным, в городе число зараженных выросло до 646 человек. За сутки плюс 33. Всего в Краснодарском крае уже 1633 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом 533 пациента уже выздоровели.

Стало известно, что 12 мая будет представлен поэтапный план выхода региона из карантина. Не исключено, что он будет осуществляться в каждом муниципалитете отдельно, исходя из текущей эпидситуации.

– Нам необходим четкий алгоритм действий. Нужно пытаться сохранить экономику такой, какой она была до введения карантина. Внимательно изучить, какие предприятия уже могут работать, а какие пока нет, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости. Главное – сохранить эпидобстановку стабильной, не допустить очагов и вспышек. Ждем предложений от Роспотребнадзора края. 12 мая проведем оперативный штаб и решим, продлевать карантин или нет, – заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

В Роспотребнадзоре отмечают, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом на Кубани снизились и находятся ниже среднероссийских показателей.

Однако региональные власти особо отмечают - текущий режим ограничений сохраняется до 12 мая. Все это время продолжат работу патрули, посты ГИБДД, пропускной и масочный режимы.

Только за 7 мая в Краснодар не пустили 222 автомобиля без пропусков. А уличные патрули выписали 193 протокола за грубое нарушение режима карантина.

- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 178 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции, - добавили в администрации Краснодара.