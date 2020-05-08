Коронавирус или аллергия: краснодарские врачи рассказали, как отличить опасное заболевание в период цветения

Весна и лето для множества людей с аллергией далеко не самые приятные времена года. Реакция на цветущие растения может серьезно раздражать иммунную систему и проявляться неприятными симптомами.

Особенно аллергикам стоит прислушиваться к своему организму в период пандемии, чтобы не пропустить возможные признаки коронавирусной инфекции. О том как не перепутать коронавирус с аллергией рассказали врачи краевой инфекционной больницы.

- Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения коронавируса. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и обструктивная болезнь легких, - отмечают в официальном инстаграм-аккаунтре СКИБ.

Медики напомнили, что среди симптомов аллергии: насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд. При этом аллергия не вызывает повышенную температуру, выраженные слабость и утомляемость, боли в мышцах, кашель и одышку. Последние два симптома в период цветения могут встречаться только у пациентов с бронхиальной астмой.

- В сезон цветения всем аллергикам рекомендуется: оставаться дома, установить в помещении систему очистки воздуха, ежедневно проводить влажную уборку, вернувшись с улицы, примите душ, вымойте голову, переоденьтесь, не употребляйте еду, которая может усилить симптомы аллергии, принимайте лекарства, назначенные врачом, в случае ухудшения состояния, обратитесь к медикам, - рекомендуют медики краснодарской больницы.

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