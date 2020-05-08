2020-05-08T13:41:41+03:00
Общество

ССК вернула «Крылья» обманутым дольщикам

Благодаря завершению долгостроя 236 семей стали новоселами
Екатерина Мишина
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Фото: ССК.Фото: ССК.
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Май 2020-го стал судьбоносным для 236 обманутых дольщиков компании «Таурас-96». После долгого ожидания владельцы квартир смогли получить свои ключи. Это стало возможным благодаря компании ССК, взявшей на себя ответственность за завершение строительства комплекса на улице Черкасской.

Фото: ССК.

Фото: ССК.

Качественное и комфортное жилье, возведенное с применением технологичных материалов и строгое соблюдение сроков сдачи - все эти критерии давно стали визитной карточкой ССК. Однако, помимо строительства собственных объектов, компания активно включилась в работу по решению одной из главных социальных проблем кубанской столицы. Совместно с краевой и городской администрациями под контролем органов прокуратуры региона были восстановлены права обманутых дольщиков компаний «ВПИК», «Таурас-96», «Счастье».

Фото: ССК.

Фото: ССК.

А теперь компания ССК завершила строительство жилого комплекса «Крылья», которое продолжалось более 10 лет. Новый ЖК уже получил столь долгожданный для дольщиков акт ввода в эксплуатацию. Напомним, изначально застройщиком объекта была строительная компания «Таурас-96», которая начала возводить «Крылья» еще в 2009 году. С тех пор сроки сдачи домов неоднократно переносились. Начиная с 2015 года департамент по надзору в строительной сфере Кубани провел три проверки застройщика. Результаты их стали приговором для собственников квартир. Оказалось, что компания задолжала подрядчикам более 200 млн рублей. В 2016 году на «Таурас-96» был подан иск о банкротстве.

Фото: ССК.

Фото: ССК.

На помощь дольщикам решила прийти строительная компания ССК, осенью 2016-го заявившая о готовности зайти на проблемные объекты «Таурас-96». Специалисты ССК с уверенностью взялись за этот проект, поскольку уже имели успешный опыт работы с проблемными домами. Так, ранее застройщик уже завершил долгострои компании «ВПИК». Уже в марте 2017 года представители компании ССК, фирмы «Таурас-96» и администрации Краснодара подписали трехстороннее соглашение о завершении строительства двух проблемных жилых комплексов в Восточно-Кругликовском микрорайоне краевой столицы.

Уже в конце 2018 года в эксплуатацию были сданы сразу 4 литера (14, 16, 18 и 19) жилого комплекса «Восточно-Кругликовская – Черкасская». А теперь счастливый момент получения ключей настал и для 236 новоселов жилого комплекса «Крылья».

- Для компании ССК большое значение имеет социальная ответственность и помощь администрации города. Мы рады, что дольщики наконец обретут свой долгожданный дом. Впереди у нас еще много работы в этой сфере. На завершающем этапе строительства сейчас находится еще один долгострой – ЖК «Территория Счастья», ранее принадлежавший строительной компании «Счастье», - отметил учредитель компании ССК Карен Казарян.

Фото: ССК.

Фото: ССК.

В этом году ССК также вернет 600 квартир обманутым дольщикам «Таурас-96» в жилом комплексе «Свобода» на пересечении улиц Семигорской и Понтийской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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