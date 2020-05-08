Выплата на детей до 3 лет в Краснодарском крае 2020: как получить средства на ребенка

Пенсионный фонд упростил получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до трех лет. Связано это с коронавирусом и введенным из-за него карантином. Чтобы оформить выплаты, жителям Кубани совсем не нужно выходить из дома, все можно сделать дистанционно. Рассказываем, как поэтапно подать заявление на выплату на детей до 3 лет в Краснодарском крае.

Итак, подать заявление семья может через личный кабинет на портале пенсионного фонда. Для этого родителям достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и автоматически добавлен к заявлению.

Фото: ПФР по Краснодарскому краю.

- Таким образом, жители Кубани могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛС, – страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Владимир Обиход.

Фото: ПФР по Краснодарскому краю.

Кроме того, стало проще указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства. При заполнении электронной формы на сайте владельцу сертификата достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код, состоящий из 9 цифр - прим.ред.) и номер счета, на который необходимо перечислить деньги. Остальные реквизиты система заполнит автоматически на основе введенных данных.

Фото: ПФР по Краснодарскому краю.

- Семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства, - говорят в отделении Пенсионного фонда по Краснодарскому краю.

Среди самых распространенных ошибок – указание в качестве заявителя не владельца сертификата, а другого родителя или ребенка.

Фото: ПФР по Краснодарскому краю.

- Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию, - уточняют в ведомстве. - Кроме того, некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты.

Фото: ПФР по Краснодарскому краю.

Жителей Кубани просят быть внимательными.

Напомним, 5 тысяч рублей положены всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля 2020 года. В том числе, если средства по сертификату уже израсходованы полностью.

- 5 тысяч рублей ежемесячно предоставляются на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет, и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер, - говорят в отделении Пенсионного фонда по Краснодарскому краю.

Заявление на выплату можно подать до 1 октября.