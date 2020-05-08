«Мы снова на переднем крае»

Сейчас много говорят о нацпроектах. Как изменилась жизнь Вашего медучреждения с началом реализации нацпроекта «Здравоохранение»?

- Правильнее говорить о том, как меняется качество жизни людей, ведь его повышение - главная задача федеральных проектов. Нацпроект «Здравоохранение» на Кубани бесспорно эффективен. Мы видим явное снижение смертности от болезней системы кровообращения: в 2019 году показатель составил 492 человека на 100 тысяч населения, это на 3 % ниже установленного нацпроектом целевого показателя. Снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда. Значительно увеличено количество высокотехнологичных рентгенэндоваскулярных вмешательств – до 7,5 тысяч стентирований коронарных артерий. Выросла доля проведенной тромболитической терапии, оказываемой пациентам с ишемическим инсультом. Сократилось число смертей от острых нарушений мозгового кровообращения.

НИИ-ККБ№1 участвует в реализации двух федеральных проектов – «Онкология» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Огромная поддержка и от руководства региона. В прошлом году для оказания помощи пациентам в сосудистых центрах края - было закуплено оборудования почти на 370 млн. руб. Это ангиографическая установка, магнито-резонансные томографы, аппараты ИВЛ, УЗИ, оборудование для медицинской реабилитации.

ККБ №1 имени профессора С.В. Очаповского. Фото: пресс-служба ККБ 1.

В прошлом году в НИИ-ККБ№1 состоялась первая в России трансплантация почки с помощью робота. Стали ли операции с помощью хирургической системы «Da Vinci» доступны многим кубанским пациентам?

- На сегодняшний день с применением «Da Vinci» в клинике выполнено более 1,5 тысяч высокотехнологичных вмешательств по удалению опухолей почки, простаты, мочевого пузыря, опухолей легкого, желудка, тонкого и толстого кишечника, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Эти операции выполняются всем, кто нуждается в таких видах медицинской помощи.

Хирурги проводят операцию на сердце. Фото: пресс-служба ККБ 1.

Тема онкологии становится все актуальнее. Какие новые технологи вы применяете для борьбы с этим недугом?

- Ежегодно из 110 тысяч пролеченных в НИИ-ККБ№1 пациентов 10-12% – онкологические. За год проходят лечение более 12 000 человек, проводится более 6000 операций при злокачественных новообразованиях, в том числе 1500 – с использованием высокотехнологичных методик. Наша клиника - единственная в крае, где оперируют рак лёгких, опухоли головного и спинного мозга, периферической нервной системы, опухоли костей скелета. Выполняются сложнейшие совместные нейрохирургические и челюстно-лицевые операции.

Сегодня мы делаем акцент на оборудовании, позволяющем максимально рано и максимально точно устанавливать диагноз. В прошлом году из средств нацпроекта для нашей клиники была приобретена современнейшая медтехника на общую сумму более 163 млн. руб. Новое оборудование позволяет проводить пациентам с заболеваниями щитовидной железы, в первую очередь, с раком, уникальные для ЮФО операции. Также в рамках профильного нацпроекта на средства краевого бюджета для клиники приобретен линейный ускоритель серии Elekta для высокоточного лучевого лечения онкозаболеваний.

Мы наращиваем объемы оказания помощи пациентам со злокачественными новообразованиями - в 2019 году пролечили на 15% больше больных, чем в 2018-м, - и даже сейчас, несмотря на ограничительные меры, предпринимаемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, оказываем помощь онкологическим больным в полном объеме. Конечно, это работа организована с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению безопасности пациентов и медицинского персонала.

Нынешняя ситуация с пандемией коронавируса как-то отразится на развитии Вашей больницы? Не придется ли из-за нее отказаться от части задуманного?

- Пандемия внесла коррективы в жизнь всей страны и в работу каждого медучреждения. В первую очередь это сказалось на режиме нашей работы. Сейчас в связи с перепрофилизацией других медорганизаций под госпитали для заболевших коронавирусом или пациентов с подозрением на него подавляющая часть экстренных пациентов доставляется к нам. Нагрузка на больницу значительно увеличилась, мы принимаем в день около двух сотен человек с тяжелейшими травмами после ДТП, людей с инсультами и всех, кому необходима экстренная помощь медиков. Также продолжаем приём пациентов с онкологическими заболеваниями, больных, находящихся на программном гемодиализе, других пациентов, нуждающихся в определенных видах хирургического лечения.

Минздрав Краснодарского края принял решение развернуть на нашей базе один из госпиталей для заболевших COVID-19 или пациентов с подозрением на него. Мы организовали мощное обсервационное отделение с реанимацией, отдельным входом и въездом на территорию больницы. И при этом сохранили «чистую» зону для оказания многопрофильной медицинской помощи пациентам без подозрения на наличие COVID-19.

Что до наших планов, то федеральные и краевые власти, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохранили в полном объеме запланированное на 2020 год финансирование здравоохранения. Мы продолжаем реконструкцию больницы, сохраняя сроки сдачи работ. Уже прошли первые поставки новой медтехники, приобретаемой в рамках нацпроектов. В этом году по двум программам нацпроекта мы ожидаем поставки современного медоборудования на сумму более 763 млн. руб.

Я надеюсь, что общими усилиями нам удастся в ближайшее время затормозить, а затем и «победить» COVID-19. И все наши планы обязательно осуществятся.

Президент вручает Владимиру Порханову государственную премию РФ в области науки и технологий. Фото: пресс-служба ККБ 1.

Приближается важный праздник – День Победы. Значимость медиков на фронте переоценить невозможно. Сейчас это особенно очевидно, как Вы думаете?

- На фронте трудилось более 700 тысяч медработников, они спасли более 17 миллиона бойцов - в строй возвращались около 72% раненых. Медицина испытывала колоссальные нагрузки и сталкивалась со множеством трудностей. Квалифицированные специалисты, места в госпиталях, медикаменты были на вес золота. Врачи, зачастую под шквальным огнем и не имея достаточного количества медикаментов, проводили сложнейшие операции по спасению жизни бойцов. Количество пострадавших и нуждающихся в неотложной помощи было так велико, что врачам и медсестрам приходилось работать без передышки несколько суток подряд. Есть сходство с нынешней ситуацией, не так ли? Сегодня медики снова оказались на линии фронта, на самом переднем крае, и сейчас общество вновь осознает значимость труда медработников. А в годы войны все они были настоящими героями.

Что бы Вы хотели пожелать Вашим пациентам и всем жителям Краснодара накануне 9 мая?

- День Победы – особый праздник. Это символ могучей силы, несгибаемого духа и единения народа, необходимых нам и сейчас. Я хотел бы пожелать нам всем прежде всего здоровья.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны! Продолжайте и дальше радовать детей, внуков и правнуков своим присутствием, уникальными воспоминаниями и рассказами из своей жизни! А те, у кого в семье есть ветераны или участники войны – пожалуйста, уделяйте им больше внимания, заботьтесь, берегите. Сегодня ваша очередь защищать тех, кто шёл навстречу смерти в боях, приближал Победу героическим трудом в тылу, поднимал страну из руин и создавал наше «сегодня».