«Разносила повестки в армию и подделала себе документы»: зенитчица из Краснодара Лидия Малых обманным путем попала на фронт

Война не обошла стороной даже самых маленьких советских граждан. Но в основном их помощь пригодилась в тылу, на поля боя несовершеннолетних не брали. Но некоторые так хотели попасть на фронт, что обманывали военных. В их числе и фронтовик Лидия Малых. Сейчас ей 94 года и День Победы она вместе со своей 92-летней сестрой Евгенией, которая все годы войны выпускала патроны на заводе ЗИП в Краснодаре.

- Работали мы все тогда с юных лет. Моя сестренка стояла у станка с 15 лет,. Мне было 17 и я разносила армейские повестки, - вспоминает Лидия Поликарповна. - Жила я тогда недалеко от краснодарского военкомата: на перекрестке Шаумяна-Ворошилова, нынче это Рашпилевская и Гимназическая. Очень хотела помочь нашим бойцам в борьбе с фашистами. Но на фронт меня не брали из-за возраста. Вот я, пользуясь так сказать служебным положением, обдурив военкомат, сама себе выписала повестку, написав, что мне уже 18.

Зенитчица Лида

Сначала боевую девчонку отправили в Кореновский район - обучать уставу и строевой подготовке. Там же в составе 68-го батальона связи Лидию ставили на вышку - слушать самолеты. Именно слушать: даже если бы железные птицы летали над головой, она вряд ли что бы разглядела, - Лида с рождения страдала близорукостью. Ее сведения о движении авиации не раз помогли командованию грамотно спланировать тактику действий.

Но будущую зенитчицу роль наблюдателя не устраивала. Она пешком и на попутках добралась до станицы Северской (а это почти 50 километров), откуда ее распределили в Геленджик, где ее подразделение охраняло госпиталь и военные аэродромы от налетов бомбардировщиков. Там же произошло ее боевое крещение: заградительным огнем батарея краснодарки обстреливала из зенитных пушек немецкие самолеты на подступах к Голубой бухте, охраняя тем самым Геленджик и соседние города от вражеских бомб. Цель была - заставить огромные полчища самолетов сбросить бомбы в море, а не на города. Фронтовыми тропами прошла через Новороссийск, Тамань, Крым, Украину. Освобождала Румынию, Венгрию, Чехословакию.

С супругом Лидия Поликарповна прожила больше 50 лет

Зенитчицей она была и до конца войны. Лидия Поликарповна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.», «За участие в героической обороне Кавказа», «За доблестный труд», «За трудовую доблесть».

На фронте встретила и своего мужа.

- Наша часть переправлялась в очередной пункт из Румынии в Чехословакию на поезде в начале 1945 года. На одной станции стояли долго. Была зима, холод собачий. А мы же девчонки молодые, озорные, чтобы согреться, начали дурачиться и катались на перроне на льду. А я что-то не подрассчитала скорость и споткнулась об одного офицера. Он сам из Ташкента, но после Сталинградской битвы ему дали звание и потом командировали в нашу часть. Помню, было темно, светила луна, я толком его и не разглядела, увидела только красивые карие глаза и не могла насмотреться. Мне тогда было 19, ему 23, - вспоминает Лидия Малых. - Победу я встретила Спустя несколько месяцев в Братиславе, в Чехословакии. Там же второй раз в жизни увидела своего «старого знакомого» на праздничном прощальном вечере. Аркадий - так его звали, обрадовался встрече, что пригласил меня танцевать. Он тоже меня запомнил. Я, глупая, не согласилась, стеснялась, ведь танцевать не умею... А спустя год после войны он меня разыскал в Краснодаре и приехал сразу делать предложение! На этот раз, не раздумывая, ответила «Да»!

Интересной получилась и свадьба. Когда Лидия Поликарповна уже помогала восстанавливать послевоенный Краснодар, Аркадий мотался с военными составами по стране. Когда выпадала дата свадьбы, он был в Молдавии. Один солдат очень просился в Краснодар в гости к маме.

Лидия Поликарповна (слева) и ее сестра Евгения ПоликарповнаФото: Егор КУЗНЕЦОВ

-Отпущу, но при условии, что приедешь с моей невестой! - скомандовал офицер.

Так и вышло. Прямо в фате девушка рванула к любимому. Только вот не на лимузине, а в товарняке, в вагоне, под завязку набитом углем. Как назло, вагон был открыт и следовал сразу за паровозом. В таких условиях и добиралась почти двое суток!

-Мама приехала к отцу, вся грязная, в саже, с подранными коленками, - вспоминают ее дочки Ольга и Людмила, которые родились в 1947 и в 1949 годах. - Но безумно счастливая! Так вот они и прожили с папой 55 лет, пока он не умер в начале нулевых.

Вместе с сестрой Евгенией и дочерьми семья Малых на днях встречала дорогих гостей. На огонек к ним заглянули артисты из ансамбля «Млада» и депутат Людмила Головченко. Правда, без душевных объятий и застолья, ведь нужно соблюдать социальное дистанцирование!

Сестер с Днем Победы поздравил творческий коллективФото: Егор КУЗНЕЦОВ

- Очень приятно, что нас не забывают, поздравляют, а такой замечательный концерт - я аж плакала от счастья, что еще жива, что о нас так заботятся. И чем старше, тем больше слез, - еле сдерживает эмоции растроганный ветеран. - Сейчас у нас мирное небо над головой, с питанием проблем нет. А секрет нашего долголетия - потому что живем в любви и согласии. Так что войну пережили, и коронавирус переживем. Главное быть вместе и жить в мире!