Воздушный Парад Победы в Краснодаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Воздушный Парад Победы в Краснодаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция. В небе над Краснодаром - экипажи боевой авиации Российской армии. Воздушный парад будет видно с любой точки Краснодара. Пилоты разработали свою программу с тем расчетом, чтобы наблюдать за ними могли все. И ровно в 10:50 самолеты и вертолеты поднимутся в воздух в Краснодаре. Какую технику во время воздушного Парада Победы в Краснодаре 9 мая 2020 года увидят горожане:
Ми-8АМТШ - транспортно-штурмовой вертолет («Терминатор»).
Ми-28Н - ударный вертолет («Ночной охотник»).
Ка-52 - разведывательно-ударный вертолет («Аллигатор»).
Су-25СМ3 - штурмовик.
Су-30СМ - истребитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU